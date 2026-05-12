具身智能｜李家超：香港提供理想應用場景　助對接國際市場

港府大力發展人工智能，行政長官李家超今日（12日）在首屆具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會（香港）上致辭，稱本港積極對接國家戰略和「人工智能+」行動，着力推動具身智能等策略性未來產業發展。他指出，香港高度國際化、文化多元、空間緊湊的城市環境，為具身智能提供了理想試驗與應用場景，服務機器人、醫療護理應用、智能製造的應用空間豐富具挑戰性，有助相關技術對接國際市場。



李家超表示，服務機器人、醫療護理應用、智能製造，在香港的應用空間豐富，兼具挑戰性。（直播截圖）

李家超總結政府多項發展人工智能的措施，包括InnoHK創新香港研發平台已資助16間聚焦AI與機械人的實驗室；將成立「AI+與產業發展策略委員會」；政府全資擁有的香港人工智能研發院將於下半年投入運作；正全力推進北部都會區河套香港園區、新田科技城、沙嶺數據園區的建設，等等。

5月12日，李家超在首屆具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會（香港）上致辭。直播截圖）

他表示，硬件之外，香港會繼續發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力企業把握機遇、走向世界，歡迎更多具潛力及代表性的企業落戶香港，善用本地人才、資金、產學研協作及國際聯通優勢，加速技術迭代，開拓國際機遇。