菁英會基金成立暨十八屆執委會就職　李家超寄語青年工作繼往開來

香港菁英會周二（28日） 假香港會議展覽中心舉行「香港菁英會基金成立典禮」暨「香港菁英會第十八屆執行委員會及學界菁英第九屆理事會就職典禮」。政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓，政商學各界逾千名嘉賓出席，行政長官李家超也透過視像致辭。



香港菁英會舉行「香港菁英會基金成立典禮」暨「香港菁英會第十八屆執行委員會及學界菁英第九屆理事會就職典禮」，行政長官李家超透過視像致辭。（政府新聞處截圖）

政務司司長陳國基（右二）、中央政府駐港聯絡辦秘書長王松苗（左二）分別向香港菁英基金監事長呂耀東(右一）、及香港菁英會基金主席施榮忻（左一）頒發委任狀。（香港菁英會提供圖片）

李家超致辭時表示，國家「十五五」規劃明確提出，要健全促進青年發展的規劃和政策，為青年成長成才、建功立業創造良好條件。香港主動對接國家戰略，正全速制定首份五年規劃，會繼續為青年搭建更廣闊的發展平台，培育愛國愛港、有抱負、具備世界視野和正向思維的新一代。

他指出，推動青年成長，既需要政策引航，亦有賴社會攜手。香港菁英會2007年成立以來，一直愛國愛港，熱心參與社會事務，為青年開拓多元發展機會。從營運青年宿舍，到管理青年互動空間，再到舉辦國情教育和國際交流活動。而菁英會基金的成立，更標誌着菁英會邁向新里程。他期望菁英會繼往開來，在青年工作展現更大作為。

為更好配合特區政府施政方針，促進會務持續發展，香港菁英會於2023年發起成立「香港菁英會基金」，在周二的典禮上正式宣告基金成立，將進一步聚焦「社區關懷」、「青年交流」及「大型論壇」三大範疇，打造更具代表性、更全面、更貼合年青人需要的重點項目，為香港青年搭建更廣闊的發展平台。

民政及青年事務局副局長梁宏正向香港菁英會第十八屆執行委員會頒發委任狀。（香港菁英會提供圖片）

香港菁英會第十八屆主席暨香港菁英會基金秘書長黃進達表示，香港菁英會將繼續發揮橋樑與平台作用，凝聚青年力量，讓更多青年在國家發展大局中找到位置、實現價值，共同開創新篇章。（香港菁英會提供圖片）

香港菁英會第18屆主席暨香港菁英會基金秘書長黃進達先生表示，今年正值國家「十五五」規劃的關鍵階段，發展方向更清晰，機遇亦更廣闊。香港菁英會將繼續發揮橋樑與平台作用，凝聚青年力量，讓更多青年在國家發展大局中找到位置、實現價值，共同開創新篇章。

香港菁英會創會兼永遠榮譽主席、香港菁英會基金主席施榮忻先生表示，香港菁英會基金的成立，是菁英會踏入第20年的重要里程碑。基金將以更系統化、更專業化的模式，全方位支持香港青年成長發展，為國家培養更多愛國愛港的青年人才，助力香港在「十五五」規劃中發揮獨特優勢。

香港菁英會基金監事長呂耀東勉勵香港菁英會基金持續深耕青年發展、人才培育、公益慈善等重點領域，推動香港青年發揮所長，以新質生產力赋能香港高質量發展，積極融入國家發展大局，共同為國家高質量發展、為香港繁榮穩定貢獻青年力量。（香港菁英會提供圖片）