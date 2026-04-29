菁英會基金成立暨十八屆執委會就職 李家超寄語青年工作繼往開來
香港菁英會周二（28日） 假香港會議展覽中心舉行「香港菁英會基金成立典禮」暨「香港菁英會第十八屆執行委員會及學界菁英第九屆理事會就職典禮」。政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓，政商學各界逾千名嘉賓出席，行政長官李家超也透過視像致辭。
李家超致辭時表示，國家「十五五」規劃明確提出，要健全促進青年發展的規劃和政策，為青年成長成才、建功立業創造良好條件。香港主動對接國家戰略，正全速制定首份五年規劃，會繼續為青年搭建更廣闊的發展平台，培育愛國愛港、有抱負、具備世界視野和正向思維的新一代。
他指出，推動青年成長，既需要政策引航，亦有賴社會攜手。香港菁英會2007年成立以來，一直愛國愛港，熱心參與社會事務，為青年開拓多元發展機會。從營運青年宿舍，到管理青年互動空間，再到舉辦國情教育和國際交流活動。而菁英會基金的成立，更標誌着菁英會邁向新里程。他期望菁英會繼往開來，在青年工作展現更大作為。
為更好配合特區政府施政方針，促進會務持續發展，香港菁英會於2023年發起成立「香港菁英會基金」，在周二的典禮上正式宣告基金成立，將進一步聚焦「社區關懷」、「青年交流」及「大型論壇」三大範疇，打造更具代表性、更全面、更貼合年青人需要的重點項目，為香港青年搭建更廣闊的發展平台。
香港菁英會第18屆主席暨香港菁英會基金秘書長黃進達先生表示，今年正值國家「十五五」規劃的關鍵階段，發展方向更清晰，機遇亦更廣闊。香港菁英會將繼續發揮橋樑與平台作用，凝聚青年力量，讓更多青年在國家發展大局中找到位置、實現價值，共同開創新篇章。
香港菁英會創會兼永遠榮譽主席、香港菁英會基金主席施榮忻先生表示，香港菁英會基金的成立，是菁英會踏入第20年的重要里程碑。基金將以更系統化、更專業化的模式，全方位支持香港青年成長發展，為國家培養更多愛國愛港的青年人才，助力香港在「十五五」規劃中發揮獨特優勢。