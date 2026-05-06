一帶一路｜李家超會見烏茲別克總理　鼓勵烏國企業落戶香港拓市場

中亞國家烏茲別克斯坦總理阿里波夫（Abdulla Nigmatovich Aripov）率團訪港，今日（5月6日）與行政長官李家超會面。李家超表示，香港會進一步加強與烏茲別克斯坦在不同領域的協作，共同把握「一帶一路」機遇，歡迎更多烏茲別克斯坦青年來港升學和發展事業，進一步促進兩地人文交流。



行政長官李家超在禮賓府與訪港的烏茲別克斯坦總理阿里波夫會面。（政府新聞處）

李家超在禮賓府與阿里波夫會面，就進一步加強香港和烏茲別克斯坦合作交流意見。財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

李家超歡迎阿里波夫率團訪港出席經貿活動。他表示，香港是「一帶一路」功能平台，烏茲別克是中亞大國，有豐富天然資源和強大勞動力，經濟增長快速，雙方同為共建「一帶一路」的積極參與者，合作空間廣闊。

李家超提到，香港是國際金融、航運和貿易中心，正全力建設國際創科中心和國際高端人才集聚高地。他鼓勵烏茲別克斯坦企業多落戶香港，利用香港內聯外通優勢，開拓內地和海外市場。

李家超又指出，香港正全力發展成為國際專上教育樞紐，是全球唯一擁有五間百強大學的城市，特區政府成立了留學香港專班，並設有「一帶一路獎學金」，吸引全球優秀學生。他歡迎更多烏茲別克斯坦青年來港升學和發展事業，進一步促進兩地人文交流。

行政長官李家超（第一排右四）在禮賓府與訪港的烏茲別克斯坦總理阿里波夫會面。（政府新聞處）

烏茲別克在香港舉辦「烏茲別克斯坦製造」展覽及「烏茲別克斯坦一中國（香港）商務論壇」，李家超出席有關活動致辭時表示，香港是烏茲別克企業開拓中國市場時理想的合作夥伴。