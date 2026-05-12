安基苑大維修復工無期　鄧家彪要求特事特辦委任工程顧問

大埔宏福苑大火後，牛頭角居屋安基苑因工程顧問「鴻毅」辭任而陷停工。工聯會九龍東直選議員鄧家彪要求政府「特事特辦」，直接為屋苑安排工程顧問，期望問題可於本月內解決。他又稱，法團當初已透過「招標妥」」付款，故不應再要求屋苑付款。



安基苑六成大維修工程未完成

擔任宏福苑維修工程顧問的「鴻毅」在大火後「火速結業」，導致安基苑大維修瀕臨爛尾，尚餘六成工程未完成。安基苑業主立案法團指，大維修工程從去年12月至今已停工5個月，對業主金錢、精神及環境衛生上的損失均無法估計，業主並沒有資源把大維修停頓，促請市建局或 ICU 委派顧問予安基苑，讓大維修工程盡快恢復。

大維修保險續期 額外開支誰來支付?

法團又稱，由於安基苑現時仍未重新聘請新顧問，導致工作延遲完工，已被承建商口頭通知，有關責任或需由安基苑負責。同時，大維修工程保險將於本月到期，當時的保費為港幣500萬，法團關注如果保險需要續期，額外開支將由誰來支付。

安基苑。（羅國輝攝）

另外，新一批阻燃棚網已送抵安基苑。但新法例規定棚網只能使用1年，如果屆時未完成工程，需要更換新一批棚網。承建商向法團指出外牆竹棚壽命亦只有1年多。若遲遲未有新顧問，有機會需拆卸現有的竹棚，然後重新搭建，費用涉及過千萬元。

鄧家彪：事發距逾3個月今仍未有解決方案 情況不理想

鄧家彪指，法團在今年2月1日已通過「鴻毅」辭任，然而至今逾3個月，政府仍然未提出解決方案，情況並不理想。他認為，安基苑是因為宏福苑事件，令工程停滯政府應「特事特辦」直接為安基苑安排工程顧問，令工程能盡快恢復，期望政府能於本月內解決問題。而且由於業主早前已向「招標妥」付款，故不應再要求屋苑付款。