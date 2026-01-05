大維修涉貪｜鄧家彪：圍標集團已「偵破」招標妥　政府應主導介入

廉政公署上星期五（2日）拘捕共21名人士涉嫌操縱的樓宇維修貪污，據悉包括涉及觀塘翠屏北邨及合和大廈大維修工程。九龍東立法會議員鄧家彪今日（5日）表示翠屏北邨業主立案法團主席早已懸空，原本打算月底選出新主席，他認為廉署介入後應暫停會議。



鄧家彪形容不法份子及圍標集團已「偵破」市建局的「招標妥」服務，顧問公司可以透過「最低價中標」等方式，與各承建商「圍威喂」操控結果。他認為政府應該主導及介入獲資助的大維修，透過政府的招標系統揀選承辦商，減少法團內部爭拗、縮細貪污和圍標空間。



廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，消息指其中一個涉及屋苑是合和大廈。（梁偉權攝）

廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，消息指其中一個涉及屋苑是翠屏北邨。（梁偉權攝）

廉政公署上星期五（2日）破獲涉及樓宇維修「圍標」的貪污團夥，先後拘捕21名人士，包括該貪污團夥骨幹成員及中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部份人有黑社會背景。廉署指，涉案人在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，據了解涉及翠屏北邨及合和大廈。

翠屏北邨法團主席懸空 原定月底選舉

九龍東立法會議員鄧家彪今日（5日）在港台節目《千禧年代》表示，大部分翠屏北邨業主都感到愕然，據他所知翠屏北邨業主立案法團主席早前逝世，法團主席懸空。翠屏北邨是租者自住屋苑，至少有十幢大廈。隨着屋苑人口老化，加上成為業主立案法團委員,需背負太多包括法律上的責任，普遍業主都不熱衷參與法團事務。現有法團大多亦已60至70歲，他估計難以找到接班人。

鄧家彪又引述部分業主未曾聽聞曾有人上門收授權書一事。至於翠屏北邨業主立案團今月底將召開大會選出新任法團主席，他認為廉署介入後不應再開會，房屋署及民政事務總署亦應介入。

九龍東立法會議員鄧家彪今日（5日）表示翠屏北邨業主立案法團主席早已懸空，原本打算月底選出新主席，他認為廉署介入後應暫停會議。（資料圖片）

形容圍標集團已「偵破」招標妥 政府應介入

鄧家彪認為即使是市建局的「招標妥」服務，不法集團亦可利用其規則，形容圍標集團已「偵破」招標妥。他認為「招標妥」無法阻止顧問公司以「最低價中標」等方式，透過與各承建商「圍威喂」，操控招標結果。他認為政府應該介入部份樓宇的大維修，減少法團內部的爭拗以及貪污和圍標。

如果維修工程獲政府資助，政府應考慮直接介入，透過自身的招標系統為法團指定承辦商。 鄧家彪

鄧家彪又預料政府會因應近日的圍標爭議，修訂建築物管理條例。他提及過往曾發生業主授權書被冒簽事件，法例亦未有就同一人可獲多少授權票設限。有聲音要求簽署授權書時需有第三方在場，但過去在立法會的討論無法取得共識，擔心會增加取得授權票的難度，導致未能召開業主大會。

鄧家彪認為即使是市建局的「招標妥」服務，不法集團亦可利用其規則，形容圍標集團已「偵破」招標妥。（資料圖片/任葆穎攝）

法團會議投票須達5%業主在場 授權書亦應保留至少1年

根據現時《建築物管理條例》，獲業主委任的代表在法團會議上就擬議大型維修工程採購決議投票時，必須滿足親自投票門檻，包括由業主人數的5%或100名業主(以較少者為準)親自出席會議投票。

香港物業管理公司協會發言人陳志球同一節目上指，業主應親身出席涉及大廈大維修等重大議題；如要授權他人代表出席，應清晰表達個人意向，確保授權人是自己熟悉和可信的人士。他又指管理公司可以在收到授權書後，再向單位業主確認授權真偽，甚至可以要求業主在授權書明確表達個人取向。陳志球提醒法團，有關業主授權書亦應保留至少12個月，以便日後有跡可尋。