宏福苑大火｜「鴻毅」任顧問安基苑居民憂心　區議員函政府促支援

大埔宏福苑五級火災，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，同由「鴻毅」任顧問的牛頭角安基苑今早（2日）已開始拆除棚網。安基苑所在的觀塘區，三名區議員昨日（1日）去信房屋局，轉達居民對工程質素的憂慮，由於工程顧問公司「鴻毅」的董事被捕，已未能有效履行監督責任，居民都擔心棚網阻燃性未達到安全標準，質疑是否應繼續工程。因此三人籲局方加強支援，派出專業人士協助監督，與居民共討解決方案。



承建商「偉利建築工程有限公司」12月2日早上開始拆除牛頭角安基苑D座的棚網。（住戶提供圖片）

牛頭角安基苑12月1日仍未拆除棚網。（資料圖片／鄭子峰攝）

安基苑承建商因棚網「表現不一」緊急更換全部棚網

大埔宏福苑發生五級大火，引起其他正進行維修的屋苑居民人心惶惶。宏福苑項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，同由「鴻毅」擔任顧問的牛頭角安基苑今早（2日）突然開始拆除棚網，承建商稱由於昨日現場測試的棚網「表現不一」，基於減少各方疑慮及配合現行最新要求，因此緊急更換全部棚網。

承建商「偉利建築工程有限公司」12月2日開始拆除牛頭角安基苑的棚網。（住戶提供圖片）

觀塘區議員李嘉恒及張姚彬（左及右）11月30日出席安基苑法團舉行的業主周年大會。（歐陽德浩攝）

觀塘3名議員聯合去信房屋局︰居民對工程質素深感憂慮

觀塘區議員張姚彬、李嘉恒及譚肇卓昨日（1日）聯合去信房屋局，轉達居民上周日（30日）在業主周年大會中提出的意見。他們總結指，「鴻毅」的董事遭廉署拘捕後，目前安基苑的工程缺乏專業人員監督及提供意見，導致居民對工程質素及安全深感憂慮。

工程物料的安全性受到居民關注。（歐陽德浩攝）

承建商12月1日示範燒棚網，其中安基苑C座21樓的棚網最嚴重，起火後維持約一分半鐘才熄滅。（歐陽德浩攝）

顧問公司未能有效履行監督責任 居民質疑是否應繼續工程

他們指出，居民普遍希望工程能早日完成，以改善居住環境，惟目前未知承建商的施工是否符合安全要求，工程物料的安全性也受到關注，尤其若棚網阻燃性未達到安全標準，在缺乏獨立專業的把關下，或對居民及工人造成重大風險，因此居民難以安心。

他們又指，鑑於工程顧問公司未能有效履行監督責任，居民都質疑承建商是否能在缺乏專業監管的情況下，繼續開展工程。

牛頭角安基苑業主立案法團11月30日在明愛牛頭角社區中心舉行周年大會。（歐陽德浩攝）

籲房屋局加強支援 與居民共討解決方案

他們呼籲房屋局立即加強支援安基苑的維修工程，派出專業人士協助監督，並與安基苑法團盡快會面，聽取居民意見，共同商討解決方案，以及就工程顧問公司及承建商的後續安排，提供清晰指引，確保工程安全及居民利益。他們並期望局方能迅速作出回應，與法團保持密切聯繫。

此外，《香港01》上周日曾到明愛牛頭角社區中心，直擊安基苑法團舉行的業主周年大會。當時觀塘區議員張姚彬及李嘉恒到場出席，並承諾將居民的訴求向政府部門轉達。