「反駁」風盛行謝展寰被讚有胸襟　主動提聽所有立場意見才是最好

近期，政圈熱議個別政府部門在公營醫療加價、控煙措施的議題上，接連發稿不點名反駁立法會議員意見。《香港01》早前報道不少議員讚環境及生態局局長謝展寰、勞工及福利局局長孫玉菡面對異議時胸襟廣闊。謝展寰今日（12日）出席立法會委員會會議，總結時主動提到很多議員意見角度不同，政府要聽所有立場意見並取得平衡，「我相信呢個係最好嘅行政立法（關係）。」委員會主席陳凱欣聞言笑稱謝展寰是「很好示範」，因行政、立法都要聽對方聲音，才是互相尊重。



公營醫療加價，被多名議員批評是向基層弱勢「開刀」。（資料圖片/林振華攝）

公院加價、禁另類煙議題 醫衞部門不點名反駁議員

近期兩宗政府反駁議員事件，均出自醫衞相關部門。首先，是公營醫療加價議題，上月財政預算案辯論期間，多名議員批評是向基層弱勢「開刀」。選委界陳凱欣指出，加價後首兩個月有2.6萬張藥單無人取藥，部分人反映加價後寧不取藥。事隔一日，醫管局發稿駁斥「近日有關大量病人於公營醫療收費改革後未有取藥的說法不符合事實」。

另一宗，發生在不足一周，民建聯新界東南議員葉傲冬接受傳媒訪問時指，擔心禁另類煙法例生效後影響旅客訪港意欲，衞生署出稿不點名反駁稱「造謠、誤導公眾」。

環境及生態局局長謝展寰（夏家朗攝）

謝展寰今「再展胸襟」：正想聽所有立場

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日開會，討論處理今年4月起實施的食肆露天座位申請精簡程序，當中談及座位後方剩餘闊度不少於3米的申請，被視作符合道路安全及行人暢通要求。九龍中議員楊永杰發言時指，新機制平衡了營商便利和居民感受，舉例「3米」的規定保障了公共空間、便利輪椅街坊，且政府亦會具體個案具體分析，形容做法合理。

九龍中議員楊永杰（直播截圖）

謝展寰主動提要聽所有立場意見 才是最好行政立法關係

謝展寰隨後接過話頭，首先多謝議員意見，指很多議員有不同角度，而政府正正想聽所有意見和立場「去做一個平衡」。

我相信呢個係最好嘅行政立法（關係），我哋真係攜手改善民生嘅做法，我歡迎同多謝各位議員嘅意見。 環境及生態局局長謝展寰

選委界陳凱欣（直播截圖）

陳凱欣：行政立法聲音互相聽 謝展寰是很好示範

委員會主席陳凱欣總結時笑言謝展寰是「很好示範」，因行政立法要「聲音互相聽」，「我哋聽下局長嘅聲音，局長又聽我哋議員嘅聲音」，形容這是互相尊重的情況。

「垃圾徵費」有異議而煞停政策的謝展寰，據《香港01》了解，不少議員認為他「胸襟開闊」，公開和私下也落力聯絡解說，感覺對於議員的批評沒有放在心上。