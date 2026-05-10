李慧琼母親節派花重視議員落區　被問部門頻反駁議員稱「下次講」

今天（10日）是母親節，立法會主席李慧琼偕11名議員到港鐵啟德站外送花。李慧琼表示，立法會作為最重要的民意匯集機關，非常重視與市民接觸，議員有責任多落區，又公布全體90名議員上任第五個月，共開設219間辦事處，分布全港。至於如何看待報道指個別政策局近期存在反駁議員的現象，李慧琼微笑稱「下次再講」。



2026年5月10日母親節，立法會主席李慧琼偕11名議員到港鐵啟德站外送花。（何夏怡攝）

李慧琼被問部門頻反駁議員 微笑稱「下次再講」

出席的12名議員分兩人一組，向四周市民派花送上母親節祝福。啟德屬於九龍中選區，李慧琼與同屬九龍中的立法會議員楊永杰拍檔派花，向市民介紹啟德簡約公屋及北部都會區進展。約十分鐘後，二人準備離場時，李慧琼被記者問到對於個別政府部門近期存在「反駁隊」現象時，她微笑稱「下次再講」。

2026年5月10日母親節，立法會主席李慧琼偕11名議員到港鐵啟德站外送花。（何夏怡攝）

醫務衞生局近期在控煙、公立醫院加價議題上，先後發稿駁斥議員的意見。其中，早前多名議員關注公立醫院加價後首兩個月，有2.6萬張藥單無人取藥，醫管局出稿斥不實言論；禁另類煙法例生效，民建聯葉傲冬擔心影響旅客訪港意欲，衞生署出稿不點名反駁指是造謠、誤導公眾。

2026年5月10日母親節，立法會主席李慧琼偕11名議員到港鐵啟德站外送花。（何夏怡攝）

90名議員共開設219個辦事處

李慧琼派花前先發言，提到感謝立法會協調小組努力推動統籌立法會工作，指非常重視與市民接觸，作為最重要的民意匯集機關，議員有責任多落區。

2026年5月10日母親節，立法會主席李慧琼偕11名議員到港鐵啟德站外送花。（何夏怡攝）

她表示，全體90名議員共開設219個辦事處，分佈全港，部分直選議員獨自開設，形容「強強聯手」的聯合辦事處更多，希望藉此機會令不同背景的議員，將專業知識帶到社區。香港正制訂首個五年規劃，李慧琼說全體議員已經分成六組，重申會廣泛聽取各界別意見，有議員一日更參加幾場界別見面，希望能令意見獲得行政機關接納。