啟德郵輪碼頭建岸電設施　政府「考慮」太久　議員憂減郵輪訪港欲

有意見質疑啟德郵輪碼頭岸電設施步伐滯後。立法會今日（13日）討論相關的口頭質詢。多名議員關注政府興建岸電設施的具體時間表，以及有否評估沒有岸電設施會否影響郵輪來港意欲。



文體旅局副局長劉震指，在興建碼頭時有預留空間興建岸電設施，政府正檢視早前妥託顧問公司就興建岸電設施的研究報告。不過他又認為郵輪是否來港，涉綜合考量「岸電」設施是備用選項之一，不會成為影響郵輪是否來港的最主要原因。



姚柏良問有否制訂措施 盡快增設岸電設施

提出口頭質詢的選委界議員姚柏良問到，政府有否統計，2024年至2026年有多少艘曾經及計劃訪港，和以香港作為母港的郵輪，已經具備使用岸電的條件。他又關注當局有否制訂措施，盡快在郵輪碼頭增設岸電設施，以滿足郵輪業未來需求。

姚柏良認為，啟德郵輪碼頭在硬件醒具備空間安裝岸電設施，技術上亦沒問題，指當局在答覆中兩次提及「考慮是否應在啟德郵輪碼頭設置岸電設施」是「考慮」時間過長，詢問有否明確時間表。

正檢視顧問公司研究 會在兼顧成本效益下考慮設置

劉震表示，啟德郵輪碼頭在興建時有預留空間興建岸電設施，而因應近年國際郵輪業界採用岸電趨勢，政府已妥託顧問公司就啟德興建岸電設施作研究，包括使用岸電趨勢、發展成本，正檢視顧問公司提交的研究報告。

不過他指，使用岸電為眾多減碳措施之一，非國際海事組織要求。但基於推動遠洋船舶使用綠色燃料為政府政策方向，當局會在兼顧成本效益下考慮是否在啟德設置岸電設施。他又稱，截至2026年4月，3年間有37艘郵輪停泊共286船次，當中有33艘，即約89%，具備使用岸電的條件。

啟德郵輪碼頭（啟德郵輪碼頭網頁）

劉震：要視乎市場有沒有興趣作投資

姚柏良追問政府會否與其他局商討，提出發展岸電的具體時間表，以及興建岸電的造價。劉震表示，正檢視相關報告，時間表方面當然希望盡快，但要視乎市場有沒有興趣作投資，因為需要一定金額，估計一組岸電設施需要3億元，兩組要6億元。

吳傑莊憂欠缺岸電設施會否影響郵輪來港意欲

吳傑莊指，深圳、廣洲郵輪碼頭全面使用岸電，問到沒有岸電設施會否影響郵輪來港意欲。劉震表示，國際郵輪是否來港來港涉綜合考量，包括交通接駁、旅客體驗、行程設計等。他續指，是否能滿足減排符規要求為郵輪考量之一，但使用岸電是備用選項之一，相信這不會成為左右其是否來港的最重要原因。