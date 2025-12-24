啟德郵輪碼頭｜政府招新營運商　停泊次數及訪客數未達KPI須補償

2013年啟用的啟德郵輪碼頭，一直由環美郵輪碼頭公司負責管理和營運，管理和營運合約2028年5月底屆滿。文化體育及旅遊局今日（24日）宣布就碼頭新一份租約公開招標，新合約為期十年，政府按表現考慮續約五年。



下一份租約的營運商除了負責處理郵輪事務外，亦要管理二樓平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園。為加強監察碼頭營運商的表現，租約中會引入四個關鍵績效指標，包括每年郵輪停泊次數，合約生效第三年起，若表現未達標，須向政府作出補償。



文化體育及旅遊局宣布，今日（24日）就營運和管理啟德郵輪碼頭的新一份租約公開招標。

2023年8月9日，以香港為母港的「名勝世界壹號」（Resorts World One）早上約9時停泊啟德郵輪碼頭，政府跨部間推出五招應對旅客上岸潮。（資料圖片/蘇煒然攝）

入標者需有至少連續三年營運碼頭經驗

政府與現時營運商環美郵輪碼頭簽訂的租約將於2028年5月底屆滿，政府考慮到國際郵輪早於兩年前訂下航程，為讓新合約下的碼頭營運商盡快開始安排停泊事宜，現就下一份租約公開招標。

新一份合約為期十年，如表現理想，政府可考慮與營運商續約五年。投標者過去十年須擁有至少連續三年營運郵輪碼頭的經驗，且曾接待總噸位16萬噸或以上的郵輪。

2023年8月有大型郵輪抵港後，啟德郵輪碼頭的交通配套不勝負荷，政府協調增加多條巴士路線。（資料圖片/蘇煒然攝）

新租約要求管理碼頭公共空間 引入4個KPI

新租約要求中標者除了負責處理郵輪事務外，還需要負責管理碼頭的公共空間，包括位於二樓的平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園，政府解釋，是為了改善郵輪碼頭管理及提升營運效率。

政府又指，為加強監察碼頭營運商的表現，下一份租約會引入四個關鍵績效指標，包括每年郵輪停泊次數、每年非郵輪活動次數、每年非郵輪活動的訪客人數、附屬商業區的租用率。若合約生效第三年起，營運商表現未能達標，須按條款補償政府。

招標期為半年，採用「雙信封」制，評標時，非價格建議和價格建議的比重分別為七三。非價格建議除了關鍵績效指標外，也包括有關碼頭營運和管理的執行計劃。