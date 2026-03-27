啟德郵輪碼頭承租招標延長一個月　投標者稱引入新KPI需時備文件

造價82億的啟德郵輪碼頭，現時租約將於2028年5月31日屆滿。政府早前公開招標，文化體育及旅遊局今日（27日）表示，因有意投標者反映，招標租約引入了新的關鍵績效指標（KPI）等，希望有更充裕時間準備投標文件，文體旅局決定延長招標期限，由今年5月22日，延長至6月26日。



啟德郵輪碼頭（啟德郵輪碼頭網頁）

啟德郵輪碼頭造價約82億，於2013年啟用，現時由「環美郵輪碼頭」營運，租約將於2028年5月31日屆滿。政府早前宣布就營運和管理啟德郵輪碼頭的租約作公開招標，招標租約由2028年6月1日起，為期10年，招標原定於今年5月22日截止。

文體旅局表示，有意投標者陸續向政府反映，由於是次招標的租約，整合了碼頭營運商需要負責的管理範圍和引入了新的關鍵績效指標，希望政府能讓他們有更充裕的時間準備投標文件，文體旅局決定延長招標期限。新招標期限截至今年6月26日。

政府擬把啟德郵輪碼頭的營運合約提早招標（啟德郵輪碼頭網頁）

如三年未達KPI 營運者須向政府補償

投標者須於6月26日中午12時前把投標書放入添馬添美道2號政府總部東翼地下公眾入口大堂的「政府總部投標箱」內遞交。文體旅局指，逾期遞交的投標書概不受理。

政府招標租約中，要求中標者一併管理碼頭的公共空間，包括平台花園和天台公園等。另外亦引入了4個新KPI，包括每年郵輪停泊次數、非郵輪活動次數、非郵輪活動訪客人數及附屬商業區租用率，如第三年起仍未達KPI，中標者須向政府補償。