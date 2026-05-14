國際資金湧香港避險？　經民聯倡香港升級為離岸人民幣定價中心

國際地緣局勢在中東戰事下更趨緊張，令越來越多國際資金流入香港「避險」。經民聯今日（14日）發表研究報告，指香港應該積極吸納國際避險資金，具體措施包括推出資助政策吸引外資企業來港發債，以及將香港升級為離岸人民幣的「定價中心」，等等。



經民聯又建議重新上調首次公開招股（IPO）的本地認購比例，以令散戶有更多公平參與機會，以及加強支援券商，舉例免除2900元的交易所參與者交易權月費、向本地券商免費提供300台即時串流報價機，便利吸引客源。



經民聯發布「打造香港成為國際資金『安全集聚港』」研究報告，黨魁吳永嘉指香港應抓住機遇，在中國與全球資本之間建立更高效的投資通道。（何夏怡攝）

吳永嘉促重新上調IPO本地認購比例

經民聯今日見傳媒，發布「打造香港成為國際資金『安全集聚港』」研究報告。經民聯黨魁、立法會議員吳永嘉表示，香港在中東戰火下，具備「金融自由、法治完備、政局穩定」的優勢，應抓住機遇，在中國與全球資本之間建立更高效的投資通道，並持續深化金融改革。

經民聯希望從股市、債市、理財家族辦推出吸納國際資金措施。股市方面，劉業強提出重新上調首次公開招股（IPO）的本地認購比例。他表示，去年8月，港交所將公開認購的初訂分配份額，由10%下調至5%，並修訂回補機制。劉業強指此舉會令散戶中簽率長期偏低，削弱股市的普惠性，應該重新上調，給散戶更多公平參與機會，令股市有序運作。

經民聯發布「打造香港成為國際資金『安全集聚港』」研究報告，紡織及製衣界議員陳祖恒提出加強支持券商，包括減免港交所對其收取的基礎設施收費。（何夏怡攝）

經民聯紡織及製衣界議員陳祖恒則提出加強支持券商，包括減免港交所對其收取的基礎設施收費，舉例中央交易網關、節流率等，以及免除2900元的交易所參與者交易權月費、向本地券商免費提供300台即時串流報價機。財政支援方面，他希望為向大灣區設證券公司的券商提供貸款。

黃永威建議推政策吸引外資來港發債

債券市場方面，經民聯工業界（第一）立法會議員黃永威建議推出資助政策吸引外資企業來港發債，吸納包括東盟、中東、非洲、南美等地國家，並適度放寬各類債券產品的入場門檻。

經民聯發布「打造香港成為國際資金『安全集聚港』」研究報告，工業界（第一）立法會議員黃永威建議推出資助政策吸引外資企業來港發債。（何夏怡攝）

離岸人民幣方面，黃永威提出將香港升級為離岸人民幣的「定價中心」，具體包括爭取中央支持擴大本港人民幣資金池規模、增加人民幣計價股票的產品選擇等。他續指應該增加短、中、長期離岸人民幣債券發行規模，並主動邀請大灣區內地城市，到港發行離岸人民幣地方政府債券。

經民聯其他建議還有擴大香港創業板市場（GEM)、吸引不同板塊企業來港落戶上市、鼓勵企業透過CEPA開拓內地市場、為中小企增設「緊急出海補貼」、加強與「一帶一路」等新興市場的金融合作等。