預算案｜經民聯倡增免稅額、公私營房屋六比四、設小組對接十五五

經民聯向財政司司長陳茂波提交2026/27年度《財政預算案》建議書，以「主動對接『十五五』規劃 創新思路 發展惠民」為主題，圍繞「塑造新動能」與「全力惠民生」兩大方向，共提出130項具體建議。經民聯指出，本港財政狀況穩健復甦，政府應把握時機推動結構性改革，建議包括：提振股市債市、全面啟動北都工程和交通基建、大力發展盛事經濟、激活工商招才引資、強化醫療安全網、推行退稅及退差餉措施，以紓緩中產壓力。



經民聯立法會議員在會見財政司司長陳茂波，提出130項《財政預算案》建議內容。（經民聯fb相）

倡設高層次小組對接「十五五」

經民聯建議成立高層次統籌小組，主動對接國家「十五五」規劃。經民聯建議制定金融發展白皮書，對標全球最高標準，以「超倫敦，追紐約」為目標；提升航運、貿易中心優勢，拓展貿易空間；加快建設跨國供應鏈管理中心，強化香港雙向貿易投資功能；建設國際創新科技中心，發展新質生產力。

建議頌雅路熟地為宏福苑重建選址

在惠民方面，經民聯重點建議維持退稅和退差餉，並提出調高薪俸稅基本免稅額（從20,000元加到152,000元）及子女免稅額，（從20,000元加到150,000元）以及撤銷兩級制薪俸稅和住宅物業累進差餉，以減輕中高收入人士壓力。針對住屋需求，經民聯倡議調整公私營房屋比例至六比四，並推出「強積金首次置業計劃」，讓青年人可使用強積金作首期。

對於大埔火災事件，經民聯建議改革提升城市治理，全面調查事故起因和落實政府改革。推薦頌雅路熟地為重建選址，以及完善災民的保險、按揭等財務安排；革新樓宇和法團管理和招標制度；提速樓宇檢驗和維修。

在醫療方面，建議爭取讓香港參與國家藥物集中採購機制，以降低藥價，並加快立法規管私營醫療收費透明度；加快推進提高私營醫療收費透明度的立法規管工作，為昂貴藥物和特殊療程提供補貼。

提振股市債市 激活工商及招才引資

經濟發展上，為鞏固國際金融中心地位，經民聯建議應大力提振股市，包括放寬限制吸引新興市場企業來港上市，以及設立綠色企業上市制度；同時大力發展債券市場，資助外企來港發債，並考慮將債券證券化，讓廣大投資者透過交易所平台參與。

在推動經濟發展方面，建議多措並舉激活工商及招才引資，包括優化「中小企業市場推廣基金」及「BUD專項基金」，將企業累計資助上限提高至1,000萬元，並擴大適用市場至所有「一帶一路」國家；同時放寬人才輸入與投資移民計劃，並降低烈酒稅等。

此外，經民聯建議積極發展盛事經濟，為現有大型品牌活動加入新元素，並爭取擴大「一簽多行」及調高內地旅客來港消費免稅額。

加快北部都會區的創科與「新型工業化」

經民聯建議全面提速北部都會區發展，包括提速立法工作，訂立發展指標，落實更具彈性的土地和產業政策，引入「白色規劃」，並加快推進相關交通基建，以及促進大灣區交通基建互聯互通。

經民聯還倡議成立司長級「數碼及數據統籌委員會」管理本地數據，並加快北部都會區的創科與「新型工業化」發展，具體措施包括推動無人機及商業航天產業、提速「香港食品產業園」建設、制訂新型工業發展方案，以及重點扶持高成長性企業。