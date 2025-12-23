宏福苑火災｜經民聯倡大埔頌雅路選址重建 促全力打擊圍標

經民聯多名立法會議員及地區議員代表，今日（23日）約見特區政府「應急住宿安排工作組」組長、財政司副司長黃偉綸及政務司副司長卓永興等官員，就大埔宏福苑火災後的居民安置、調查進展及制度改善事宜，提出四大範疇的具體建議，包括建議將大埔頌雅路熟地作為重建選址考慮、為受災居民提供短中長期住宿支援、全力打擊圍標以及檢討維修工程監管制度等。



黃偉綸感謝經民聯認同政府在大埔火災後迅速應變和善後，並表示會小心考慮和研究經民聯提出的建議。他強調，在災民安置方面，希望以「組合拳」的方式讓他們「有得揀」。



經民聯約見政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢等政府官員， 就安頓宏福苑災民問題提出四大建議。（ 經民聯facebook）

約見卓永興、黃偉綸等官員 提四大安頓災民建議

經民聯在會面時，肯定特區政府在大埔火災後迅速應變，動員各部門開展救援、安置及調查工作，並在短時間內為受影響居民提供緊急支援，展現出高效務實的施政作風。在此基礎上，經民聯建議政府進一步透過「一戶一社工」模式，主動了解每戶意願，制訂以人為本、彈性的全面支援方案，真正體現「情、理、法」兼備的理念。

經民聯建議在大埔頌雅路重建宏福苑。（經民聯facebook）

經民聯重點推薦頌雅路一幅約1.8公頃工地為重建選址，爭取最快安置災民。經民聯認為，該地塊相關公營房屋工程已於2023年12月展開，地盤已完成打樁、平整及基本基礎建設，可大幅縮減前期規劃及施工時間。配套成熟，，而且毗鄰富蝶邨及富亨邨等大型屋邨，社區配套、交通網絡及生活設施均已完備，能迅速滿足入住居民日常需要。此外，在原區安頓災民，既方便他們維持社區網絡，又與災場保持一定距離，有助心靈恢復。

籲政府提出短、中、長全面支援方案 以情先行

經民聯建議政府提出短、中、長期對受災居民的全面支援方案，包括緊急現金援助、臨時住宿安排、物資支援、緊急行政協助及永久安置選擇等，並強調必須以「情、理、法」兼備、以情先行的原則，彈性處理災民的不同需求。

經民聯約見政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢等政府官員， 就安頓宏福苑災民問題提出四大建議。（ 黃偉綸facebook）

在短中期住宿方面，經民聯建議提供不同區域的過渡性房屋、中轉房屋等選擇。至於長遠安置，因應宏福苑屬於居屋屋苑，經民聯認為應盡快根據法例訂立清晰的回購方案，考慮已補地價及未補地價單位的不同情況。

另外，應為經濟情況有變或希望減輕負擔的居民，提供租住公屋的選項；善用未來新居屋供應，包括下年度約9,700個單位，優先讓災民揀選，以縮短上樓時間；以及適切支援私人市場置業：向有意在私人市場置業的居民提供適切支援。

建議競委會加入調查 審視工程是否涉系統性問題

對於是次火災事故成因調查，經民聯全力支持行政長官成立的獨立委員會，並建議政府邀請競爭事務委員會加入調查，從專業角度審視相關工程有否涉及系統性問題。

此外， 經民聯要求政府必須全面檢視及加強現行維修工程監管制度，包括提高承辦商資歷門檻、強化第三方獨立監督及完善投標防圍標機制等，並在獨立調查報告完成後，立即落實改革建議，從根本上提升工程質素，確保公眾安全。