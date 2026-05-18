倫敦經貿辦案｜袁松彪及衞志樑將於6月4日判刑

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，及英國前邊防入境人員衞志樑，被指違反英《國安法2023》，早前在英國中央刑事法院經審訊後，被陪審團以10比2大比數，裁定協助境外情報機構罪成，衞志樑另被裁定一項公職人員行為失當罪成，案件早前進行指示聆訊，法官暫定於6月4日判刑。



特區政府發言人強調，案件由開始至今，特區政府一直明確指出案件所涉的指控與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連，亦從來不是涉案方（party to the case），堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控。



香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。（路透社）

次被告衞志樑。（路透社）

在英干犯公職人員行為失當最高可判囚終身

兩名被告：袁松彪，65歲，是一名香港退休高級警司，及衞志樑，38歲，兩人均持有香港及英國護照。他們同被告一項協助外國情報機關，及一項涉外國干預的罪名，兩罪均屬英國《國安法2023》的罪名，最高刑罰為入獄14年。衞另涉一項公職人員行為失當罪，最高刑罰為終身監禁。

兩被告想以視像系統聽取判刑

兩名被告的代表律師表示，兩被告想在判刑時以視像系統聽取判刑，但法官卻傾向想兩人親身到庭，目前未有定案。兩被告現還押於倫敦Belmarsh監獄。