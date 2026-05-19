醫衞局屢反駁議員「造謠誤導」　李家超：視議員為夥伴望求同存異

醫衞局在公立醫院加價及禁另類煙議題上，不點名反駁議員，用字包括「造謠」、「誤導」、「不實」。行政長官李家超今天（19日）被問到部門用字強硬，反駁風氣會否影響行政立法關係，如何拿捏行政主導分寸時，他強調重視行政立法關係，亦不斷推動行政立法交流合作，希望與議員建立夥伴關係，議員宣誓當日已表明樂意聽意見。他說政府與議員思考角度不完全一致是很正常，雙方都可用相互理解，易地而處的態度面對問題，才可達到求同存異的雙贏結果。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

公立醫院加價成矛盾焦點

公立醫院加價，是近期立法會與醫務衞生局的矛盾焦點。作為代議士，反映市民對加價的不滿、憂慮是職責所在，尤其不少是民選議員，畢竟也要向選民交代。繼上月財政預算案辯論期間，多名議員批評公院向基層弱勢「開刀」，不只關心醫療議題的選委界議員陳凱欣關注加價首兩個月，約有2.6萬張藥單最終沒有取藥，部分人反映加價寧不取藥。本身是直選議員的建制最大黨民建聯主席陳克勤也開腔，指財政緊張下「無論點慳都唔應該、唔能夠向基層及弱勢開刀」，期望政府更好平衡財政可持續性及市民福祉。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

當局接連反駁議員：「造謠」、「誤導」、「不實」

議會中的異議聲音，觸發醫管局相隔一天後漏夜發稿斥有關說法不符合事實。不足一周後，民建聯新界東南立法會議員葉傲冬接受傳媒訪問時指，擔心禁另類煙法例生效後，影響旅客訪港意欲，衞生署出稿不點名反駁指是造謠、誤導公眾。葉傲冬其後向《香港01》表示「不再回應了」。近期，多名代議士私下對特區政府某些部門反駁風氣盛行感不滿，認為是扭曲行政主導，甚至讓人感覺政府想噤聲，有違行政主導的原意，甚至令人聯想是否行政霸權。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

如何拿捏行政主導分寸？李家超：視議員為夥伴重視關係

李家超今天（19日）出席行政會議前，被問到多次有政府部門以不點名的形式反駁立法會議員的說法，用字強硬包括造謠者、誤導、不實言論等，如何看待反駁風氣，會否影響行政立法關係，如何拿捏行政主導分寸。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

他指自己多次強調重視行政立法關係，上任後舉行積極新舉措，包括立法會前廳交流會、行政長官互動交流答問會、首次在議員宣誓後作勉勵致辭、歷史性在首次立法會大會開場發言，以及與立法會設立協同機制研究香港五年規劃，收集意見。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

他說，自己不斷推動行政立法交流合作，是希望與議員建立夥伴關係，行政主導和愛國者治港原則下共同建設香港。李家超指重視立法會意見，重提在議員宣誓當日已表明樂意聽取意見，包括議員同意或不同意政府的意見，議員不同意政府政策時，請提出問題並建議，政府會重視和認真考慮，當政府做得對時亦希望議員公道說出。

望政府與立法會求同存異 李家超：雙方理解、易地而處

他指，政府與立法會議員思考角度不完全一致是很正常，亦反映問題的複雜關係，包括微觀與宏觀、當前與長遠、局部與全局、特殊與一般、主要矛盾與次要矛盾，自己早於一月一日已提出，希望大家關心和把握好的關係。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

他指，政府與立法會討論時，出現不同想法不足為奇，亦屬良性，這才能精益求精，行政和立法都有責任共同建設香港美好家園，雙方都可用相互理解，易地而處的態度面對問題，這樣可達到求同存異的雙贏結果。