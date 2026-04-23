葉劉再倡政府成立航天經濟辦公室　制訂藍圖支持國家航天產業

「2026 全球繁榮峰會」下月19至20日舉行，今年探討五大主題。峰會召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀今天（23日）表示，活動主題緊貼著全球與香港的經貿發展，冀發揮好香港的國際資源，講好國家和香港故事。其中，葉劉淑儀建議港府成立航天經濟統籌辦公室，因為不論新加坡，以至廣東省都正推動航天產業發展，認為香港需要制訂發展藍圖，支持國家的航天產業，發展機遇。



中東局勢持續緊張，葉劉淑儀估計美伊戰爭接下來不會如之前激烈，各方均知道已付出很多代價，包括美國。不過她相信全球油價仍然會持續高企，認為政府需要思考如何長期應對能源佈局，不能長期向商用車提供燃油補貼。



「2026 全球繁榮峰會」下月19至20日舉行，今年探討五大主題。4月23日，峰會召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀向傳媒簡介活動。（林彥迅攝）

峰會討論藥物研發、休閒樞紐定位、航天經濟、加密貨幣

由匯賢智庫政策研究中心，上海國際問題研究院和香港歐洲商務協會合辦的「2026 全球繁榮峰會」，將於下月19至20日舉行，本年度峰會將設五大專題討論，分別是粵港澳大灣區的創新藥物研發、香港作為體育、文化及休閒樞紐的定位、加密貨幣的演變格局、全球秩序轉變下的國際貿易和香港在推動商業航天經濟中的角色。

活動邀請了世界各地，包括內地、歐洲、北美洲和亞洲的學者和專家出席，其中行政長官李家超將致辭，中國公共外交協會副會長韓志強亦將就「中國的全球治理倡議」發表專題演講。

「2026 全球繁榮峰會」下月19至20日舉行，今年探討五大主題。4月23日，峰會召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀向傳媒簡介活動。（林彥迅攝）

葉劉淑儀：航天發展對香港十分重要

葉劉淑儀表示，今年為第三年舉行峰會，峰會緊主會緊貼著全球與香港的經貿發展，冀可發揮好香港的國際資源，講好國家和香港故事。她認為航天發展對香港而言十分重要，而香港作為中國最發達的金融專業服務中心，以及最國際化城市，可定位作為國家航天產業服務，並協助內地企業出海，發展新的金融專業服務。