公務員加薪｜宏福失職惹反彈？李家超：看整體表現　有公僕幫執屋

宏福苑火災聽證會揭示部分部門失職，公務員年度薪酬趨勢調查結果即將出爐，有意見認為公務員加薪會引起社會反彈，但又要平衡公務員感受。行政長官李家超今天（19日）表明「看公務員表現是應該看整體性」，重提有約一千名公務員協助災民執屋工作。他說公務員薪酬調整會如以往般處理，很多公私營機構普遍會參考政府的調薪做法，政府會充分考慮各項因素平衡和作最適合決定。



2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

宏福火揭失職影響公務員加薪？李家超：看整體表現

宏福苑獨立委員會聽證會期間，不少作供的政府官員都曾承認表現「不理想」。李家超今日（19日）出席行會前會見記者，被問及社會關注公務員薪酬調整，有意見認為宏福苑大火揭示有部門失職，擔心公務員加薪引起社會反彈，若凍薪會影響公務員士氣，政府如何取得平衡顧及公務員感受。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

李家超提有公務員幫災民執屋

他指，「看公務員表現是應該看整體性」，宏福苑火災獨立委員會正審視證據，冀委員會報告提交後，能了解責任承擔方面如何處理。李家超又提到，宏福苑上樓執拾期間，每日有約1000名公務員協助受影響家庭，過程中以民為本，部分參與部門中很多本身的工作與事件無直接關係，對公務員會表現會按整體性作衡量。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

公務員調薪考慮六大因素 今年處理方法一致

李家超表示，公務員事務局正按一向機制處理公務員薪酬調整，薪酬趨勢調查委員會相信會在本月公布本年度薪酬趨勢調查初步結果。針對公務員薪酬調整一向考慮六大因素，今年的處理方法會是一致。他又稱，公私營機構普遍會參考政府的做法，政府會充分考慮各項因素，作出平衡和最適合決定。