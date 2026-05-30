專訪｜大灣區協同立法推進「一體化」？　吳秋北：機制對接較容易

早前有議員提出研究粵港澳大灣區協同立法。身兼全國人大代表的工聯會會長吳秋北接受《香港01》專訪時表示，應否推行協同立法，要視乎具體情況而定。不過他指，在協同立法下，每個區域都需要作出相應的妥協，有一定難度。相較之下，推動政策與機制對接會較為容易。



至於協同立法應否視為「最後手段」，吳秋北表示，在「一國兩制」下，個別情況可能永遠都不能通過「一體化」的法律解決。



香港正制定首份五年規劃，推動粵港澳大灣區協同發展屬重點議題之一。不過隨三地合作範圍擴大，遇到的難題可能越來越多。早前有議員提出「研究粵港澳大灣區協同立法」，通過互相協調、協商、溝通形成共識和認可的方向規則，並朝這些方向各自進行立法，以共同應對區域性、流域性問題。

吳秋北：協同立法需各區域作相應妥協 有一定難度

對此，吳秋北稱，難以一概而論，要視乎具體情況而定。不過，他指大灣區牽涉三個法律體系，如要推動全個灣區統一立法，需要三地政府多溝通，每個地方都需要作出相應的妥協，有一定難度。他認為，相較協同立法，推動政策、機制對接會較為容易，其中跨境安老正可作為例子之一。

他舉例，就跨區數據流通作協同立法這議題，便需要考慮到香港保障私隠方面的政策，若然要做到三地資料、數據流通，三地都要放棄自已的區域性保護。

或有個別情況永遠不能通過「一體化」的法律解決

問及協同立法應否視為「最後手段」，吳秋北表示，個別情況下做好政策對接後，問題便會水到渠成，但在一國兩制下，亦有個別情況可能永遠都不能通過「一體化」的法律解決。他續稱，一國兩制有其優勢，需要長期堅持，但需要在兩制的格局下，「將兩制優勢完全顯示出來，又不妨礙融合發展」。