智庫倡香港轉型「超級增值人」　鄧希煒：賦能區域發展拓專業服務

全球供應鏈重組、地緣政治局勢緊張及科技變革多重夾擊，香港傳統的中介角色面臨歷史性轉折。由知名商人馮國經創辦的智庫「2022基金會」，早前發表《香港未來發展路徑》研究報告，指出香港應該擺脫傳統中介角色，轉型為「超級增值人」。擔任該報告課題組組長的港大經管學院副院長鄧希煒今日（24日）指出，香港可利用金融賦能區域經濟發展，以及發展具黏性的商業活動，吸引企業在香港設立總部和聘用本地人才，將經濟貢獻留下來，支持本港轉型及為年輕人創造優質就業機會。



馮氏投資主席、非牟利機構2022基金會主席馮國經（圖中）指出，內地企業經香港出海的過程中，香港需要考慮為本地帶來經濟效益，包括創造就業、拉動經濟增長等。

金融佔本港GPD逾1/4 但未直接惠民

鄧希煒在商台節目《政經星期天》中指出，面對全球政經風浪，香港競爭優勢應是「鬥好」，利用好在專業服務與金融領域的地位。他分析，金融業佔本地生產總值（GDP）逾四分之一（約26%），連同專業服務在內，帶動兩成多就業人口，但不少市民未必直接感受到金融業帶來的益處。因此，2022基金會報告提出「金融賦能實體經濟」作為轉型的重要方向。

馮智庫「2022基金會」早前發表《香港未來發展路徑》研究報告，指出香港應該擺脫傳統中介角色，轉型為「超級增值人」。（資料圖片）

鄧希煒引用「微笑曲線」理論指出，香港不具備發展中游大規模製造業的條件，因此應將重心放在利潤最豐厚的兩端——上游的研發、設計、融資，以及下游的品牌建立、國際化推廣與專利認證，與粵港澳大灣區及東盟地區蓬勃發展的新型高科技生產線進行對接，藉此再壯大本地的專業服務業。

大灣區融合 關鍵是推進數據分享

談到大灣區融合，鄧希煒直言，目前仍未為香港經濟轉型提供足夠動力，跨境人流集中在消費旅遊，但香港最具競爭力的專業服務領域，未能充分打入擁有八千多萬人口的龐大市場。他認為，除了政策上繼續拆牆鬆綁，更應推動數據分享，促使本港銀行、保險及各項專業服務更有效地覆蓋整個大灣區，實現互利共贏。

鄧希煒現任港大協理副校長、經管學院副院長、馮國經馮國綸基金經濟學教授。（資料圖片）

特區政府把北部都會區視作經濟發展新引擎，鄧希煒認同，稱對北都未來五至十年發展充滿信心。但他指出，香港不應局限於「南金融、北創科」的發展概念，北都同樣可發展金融和教育，目前最需要的則是具體的產業規劃，只有先引入產業與高校，創造出真實的就業與居住需求，北都才能持續發展。

對接國家戰略時須保持差異化

鄧希煒強調，香港在對接國家戰略時，需要盡量保持差異化，保持自身特色，不能變為另一個深圳、東莞或其他內地城市。他指出，香港在「一國兩制」下擁有普通法體系、資金自由進出、而且沒有外匯管制等「一國兩制」優勢。可協助國家解決發展中遇到的挑戰。