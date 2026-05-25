黎家盈讓IT人看到希望　香港從此告別「High-tech揩嘢」？｜拆局

神舟二十三號太空人順利升空，香港首位載荷專家黎家盈在今日（5月25日）凌晨正式進駐「天宮」太空站，創造了香港在宇宙探索領域的歷史性時刻。這位擁有深厚資訊科技背景的港產太空人，不僅將在太空中操作由香港科研團隊牽頭研發的尖端儀器，也在地球上的香港激起了一場關於科研與尖端科技產業發展的討論熱潮。



當全城沉浸在「太空夢」成真的喜悅與驕傲的同時，需要冷靜思考的問題一如貫之：這股熱潮能否真正轉化為推動香港經濟與社會結構轉型的契機？香港的產業規劃與社會心態，又能否及時跟上這趟開往未來的星際列車？



圖為2026年5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的實時畫面，顯示神舟二十一號航天員乘組和神舟二十三號航天員乘組拍攝「全家福」照片。（新華社圖片）

「原來一個做IT嘅人都可以上太空」

長期以來，香港商界與社會彌漫着一種「High-tech揩嘢、low-tech撈嘢」（投資高科技容易虧本，投資低科技反而能賺錢）的短視觀念。這種思維不僅令本港具投資潛力的初創項目長期缺乏資金活水，更讓無數有志於科研的年輕人望而卻步。

黎家盈的成功，用最有力的方式戳破了這個僵化觀念。正如曾與她一起在大學研究團隊工作的江以藻所言：「原來一個做IT嘅人，都可以上太空，佢令我哋見到希望。」這種希望，不僅僅是個人成就的突破，更是整個香港創科界的強心針。

黎家盈在港大做研究時的同僚江以藻稱，對黎家盈的印象是「感覺到好友善、學識好高但好謙虛」。（何夏怡攝）

政界與創科界亦敏銳地捕捉到了這一歷史機遇。近年積極提倡香港發展太空經濟的行政會議召集人葉劉淑儀再次呼籲政府盡快成立「航天經濟辦公室」，提供太空數據分析、金融及保險等專業服務。立法會科創界議員邱達根建議設立「航天專員」或辦事處，統籌及整合本地原本零散的大學與企業資源，主動爭取更多航天項目落戶香港。

曾因身高與年齡超標無緣參與國家航天員選拔的立法會選委界議員吳傑莊則指出，香港青年的足跡已跨越天際，標誌着香港在國家航天體系中實現了從「參與者」到「貢獻者」的角色躍升。他認為，香港社會要以黎家盈參與太空任務為契機，全力支持特區政府培育更多科研人才，加快建設國際創科中心。

這些倡議反映出一個共識：香港絕對有能力在尖端科技領域佔一席之地，關鍵在於我們是否願意打破舊有思維的桎梏。

重塑教育價值觀 打破「搵快錢」心態

特首李家超形容，香港由國家航天事業的「支持者」成為「執行者」，特區政府會把握這個歷史時刻，進一步提升科普教育，激發青少年投身創新科技領域，為國家培育更多創科人才。

願景固然美好，但現實的骨感卻不容忽視。航天科技事業是數十年磨一劍的「苦工」，而香港社會長期以來卻深陷於「搵快錢」的短視心態之中。本港大學收生，數理科系從來不是頂尖學子趨之若鶩的「神科」，社會最受重視的專業始終是醫生、律師或會計師。家長與學生的選擇是社會經濟結構的直接反映——在一個以金融和地產為主導的城市裏，做醫生、做iBanker才是通往安穩與財富的康莊大道，科研卻既「無前途」也「無錢途」。

行政長官李家超觀看神舟二十三號升空直播，為港產太空人黎家盈打氣。（李家超facebook）

要促成這種深層次社會心態的改變，任重而道遠。這不僅需要政府在教育政策上作出大刀闊斧的改革，更需要整個社會價值觀的與時俱進。如果沒有一個能夠讓科研人才安居樂業、獲得合理回報與社會尊重的產業生態，再多的科普教育，最終也只能淪為為他人作嫁衣裳，人才依舊會流失海外。

告別土地經濟需要「耐心的資本家」

不僅教育規劃與觀念要改變，從經濟發展的角度來看，香港也到了必須克服難關的十字路口。特區政府正全力推動北部都會區開發，強調「產業導向」，正是意識到了舊有經濟發展模式的極限。2024年11月，中央港澳辦主任夏寶龍南下深圳主持座談會，以俗語「一招鮮、吃遍天」提醒香港政府與工商界不能吃老本，必須銳意改革。夏寶龍敦促香港「積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能」，外界普遍視其為商界發出參與北都發展的動員令。

全國港澳研究會顧問劉兆佳當時分析，中央不會逼迫工商界做虧本生意，而是希望他們改變「短期盤算」，從較長遠角度對香港的未來積極和多元化投資，特別是投資那些回報期較長的新產業上，當「耐心的資本家」和新產業的領頭羊。這個論斷在今年出台的國家「十五五」規劃綱要田土女再次獲得印證，綱要明確寫明支持「加快北部都會區建設」，正式把發展北都列為國家戰略。

擺在眼前的現實是，香港依賴多年的傳統經濟引擎已經缺乏高速增長的動力。隨着內外政經環境的劇變，多個老牌地產發展商各有難念的經，過去那種單憑囤地、賣樓就能獲取暴利的「土地經濟」無以為繼。香港的資本家若仍沉醉於過去的成功方程式，不願承擔風險去投資創科等新興產業，最終只會在「百年未有之大變局」中被邊緣化。

大批市民到紅磡一個商場觀看升空直播，表現興奮。(李家傑攝)

事實上，葉劉淑儀提倡的「太空經濟」，或是本地科研專家雀躍談論的尖端領域如航天智能軟件、遙感數據處理等，都需要大量「耐心的資本」投入。香港商界能否響應國家號召，在獲取市場紅利的同時承載對社會發展的責任，將是塑造新時代政商關係、推動香港突破結構性矛盾的關鍵。

轉型改革是香港唯一出路

黎家盈的「飛天」，不應只是一則供市民茶餘飯後讚嘆的新聞，而應成為香港社會全面覺醒的催化劑。黎家盈身上體現的不僅是香港也具備培養頂尖科研人員的土壤，與她一起在「天宮」服役的還有香港科技大學牽頭研製的溫室氣體探測儀「天韻相機」，並且將由她負責操作。凡此種種，既意味香港的科研人才與成果納入國家太空探索的戰略軌道，也標誌香港直接加入全球頂尖的科研創新網絡領域。

回顧歷史，香港在經濟結構轉型，尤其是推動創科發展方面，多次留下「蹉跎歲月、錯失良機」的遺憾故事，根本關鍵在於未能下定決心進行徹底的轉型改革。改革不僅關乎經濟定位與產業結構的升級，也是社會心態與核心價值的重塑。只有當香港真正建立起尊重科學、願意為長遠未來投資的社會共識，我們才能在浩瀚的星辰大海中，找到屬於這座城市的璀璨新座標。