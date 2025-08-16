遊艇旅遊丨經民聯倡簡化入境安排 業界稱泊位少令高增值旅客卻步
撰文：林子明

2024年度施政報告提出推動遊艇旅遊，探討在紅磡、南丫島、香港仔興建遊艇停泊設施。經民聯今日（16日）舉行「遊艇旅遊及遊艇經濟」圓桌會議，提出遊艇進入香港可安排海關上船作入境安排，簡化入境程序。有業界稱遊艇來港，高增值旅客消費力高，但遊艇泊位不足，令他們卻步。
經民聯主席盧偉國強調，本港應優化遊艇出入境、船員簽證。他提出，遊艇進入香港可安排海關上船作入境安排，簡化入境程序。他又認為要增加遊艇維修保養等的安排及配套設施，尤其遊艇泊位。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩致開幕詞指政府支持機場管理局擴大「機場城市」（SKYTOPIA）的發展，並充分利用機場島及香港口岸人工島毗鄰的海域發展遊艇港灣，提供大概500個遊艇泊位及配套設施。羅淑佩重申，文體旅局全力支持遊艇旅遊的發展。
香港可吸引包括大灣區在內和祖國其他港口城市，以至世界各地港口城市的遊艇擁有人都可來到香港。遊艇旅遊有助吸引旅客來港消費和逗留，香港帶來更大經濟效益。
有業界於圓桌會議討論時指外國人遊艇來港，他們消費力高，輕則過十萬，甚至上百萬，可惜本港沒有足夠遊艇泊位，加上海事處批出暫准泊位證的難度高，令他們卻步，寧願到其他東南亞城市旅遊。業界支持政府推出適切的拆牆鬆綁、便利措施，推動遊艇旅遊。
