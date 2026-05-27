律政司駁針對周天行傳聞　張國鈞：勿再就無事實根據指控追問

近日網上有言論指，多次處理國安案件、剛升任刑事檢控專員的周天行，與下屬有私情，並利用公職濫用公帑。律政司司長林定國就此發放內部函件，指未經證實的指控在內部廣泛傳播，促請同事若掌握指控來源，應直接聯繫部門秘書處理。律政司副司長張國鈞今日（27日）回應事件，表示不希望傳媒再就「一啲毫無事實根據嘅指控」作追問，認為「只會助長無理指控和失實聲明」，會「再助長歪風」。



周天行

網上帖文指控周天行與下屬陳穎琛拍拖無避嫌

近日社交平台有帖文稱，高級檢控官陳穎琛在2018年加入刑事檢控科後，與上司周天行拍拖，長期以助手的身份參與案件，包括初選47人案及蘋果高層案，帖文宣稱兩人關係在業界已是公開的秘密。

帖文引用政府部門的規定，情侶確立關係後需向上級申報，避免安排兩人處理同一案件，以免出現利益衝突及私相授受的嫌疑，惟周天行並無避嫌。帖文更指控周天行處理案件時多次濫用公帑，例如在初選47人案期間，兩人以「處理國安案件」為名，要求警方使用公帑，安排五星級酒店入住，而前刑事檢控專員楊美琪知情下選擇包庇。

5月27日，律政司副司長張國鈞出席立法會會議。（直播截圖）

張國鈞：不希望傳媒再就無事實根據指控及旁枝未節作追問

張國鈞今日出席立法會會議期間，被問及律政司內部會否調查是否有洩密者，他回應道，律政司上周六已發出新聞稿，表明已檢視事件，而上述事件當中很多沒有事實根據，不希望傳媒「再就一啲毫無事實根據嘅指控裏面，一啲旁枝未節再去問」，認為「只會助長無理指控和失實聲明」。

他又強調，律政司的聲明非常完整，在高度透明的情況下向社會交代，社會各界透過聲明已可明白到事件的性質，以及當局的看法，「我不希望大家再就毫事實根據的指控（追問）再助長歪風」。

林定國發內部信件︰未經證實指控已在內部廣泛傳播

律政司長林定國近日致函內部回應事件，提到未經證實的指控已在內部廣泛傳播，而最令他震驚是指控據稱出自「內部人員」提供的資料，若情況屬實，「我會感到非常難過和失望（very upset and disappointed）」。