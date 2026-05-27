陳凱欣獲頒浸大「傑出校友獎」 讚揚積極推動基層醫療改革
撰文：文維廣
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浸會大學今日（27日）公布第十屆「傑出校友獎」得獎名單，選委界立法會議員陳凱欣獲獎。浸大在得獎簡介中，讚揚陳凱欣積極推動基層醫療改革、房屋政策及保障弱勢社群權益等議題。
陳凱欣、袁志偉、李慧詩等6人獲頒「傑出校友獎」
是次共有6人獲頒發「傑出校友獎」，包括陳凱欣、「牛下女車神」李慧詩、無綫電視助理總經理（新聞及資訊）袁志偉等。該獎項旨在表揚獲獎者，在專業或學術方面的卓越成就，以及對浸大和社會的服務和貢獻。
浸大在得獎簡介中，讚揚陳凱欣積極推動基層醫療改革、房屋政策及保障弱勢社群權益等議題，並擔任佛山市政協委員、消費者委員會委員等公職，貢獻良多；簡介形容李慧詩為場地單車其中一位的標誌性人物，又指其積極回饋社會，包括聯合創辦音樂治療非牟利機構「音樂流」，及擔任保良局「保寶單車教室」總教練，指導特殊教育需要兒童。
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