部門吹「反駁風」李慧琼有向政府反映　個別官員令人難受籲聽異見

醫衞局在公立醫院加價及禁另類煙議題上，不點名反駁民建聯在內的立法會議員，用字包括「造謠」、「誤導」、「不實」。立法會主席李慧琼今天（2日）透露曾向行政機關反映意見，有議員對部門的回應感到難受，她認為官員要尊重議員意見，公共政策從來無一面倒聲音，「至於反駁風氣，行政立法要相互尊重，回應好社會訴求」，舉例特首都在內部設立紅隊，希望令政策更貼地，官員應聽不同意見；同時，議員發言要基於講事實、有調研，才能更好地說服官員，本屆議會無議員出現「對人不對事」。



2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

李慧琼出席傳媒茶聚時，多次被問到個別政府部門反駁風氣盛行，作為立法會之首有否反映議員對「噤聲」的憂慮，她表示行政立法關係處於「進行式」，要不斷探索向前行，引述有部分議員讚賞行政當局吸納不少意見，如環境及生態局主責的狗隻入食肆措施，經議員多年爭取推行，但同時亦有議員反映「官員表達令佢有啲難受」，強調行政立法關係應互相尊重，「議員唔應該對人不對事，呢屆議員無（這情況）」，同時議員調研後講事實能更好說服官員，希望行政立法關係雙向溝通更好。

2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

她又說，行政立法關係重要，特首上任後積極推出新措施，反映重視與立法會的關係。她相信議員發言無論與政府是否一致，都是希望改善施政，期望政府部門重視議員意見，議員亦應基於事實，做好調研附上數據說明更有說服力，「我唔對號入座，做好自己角色，相信議員發言係反映市民聲音」。

2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

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