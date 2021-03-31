民主派黃宜辭任杏花邨區議員　稱診斷出婦科問題　同辭業委會

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-31 21:43

民主派東區區議員黃宜今（31日）宣布，因健康問題請辭區議會及杏花邨業主委員會的工作。她說，被診斷出有婦科問題，身體抵受不了沉重的負擔，因此作出這沉重決定。她說，日後會先處理身體問題，爭取時間陪伴家人及女兒，希望他日能再有機會服務市民。

自去年起擔任杏花區區議員的黃宜在facebook表示，這一年多眼見香港急速的改變，議會的無奈，以至近日業委會選舉的壓力、對手的陰謀、惡意的抹黑，「身為兩個孩子的母親，家務的料理、孩子的兼顧、每晚只有幾小時的睡眠⋯⋯這一切我都扛下來，盡最大的努力去面對。」

她說，早前做了全身檢查，被診斷出有婦科問題，「這個皮囊終抵受不了沉重的負擔，發出了無聲的抗議。今天，我作出一個沉重的決定——請辭區議會及業委會工作。」

黃宜稱，走出醫護的舒適區，投進政治的漩渦，絕非易事，幸得議會的夥伴、議辦同事和義工支持。她指，自己很榮幸可以在自己的家園擔任區議員，不論街坊的政見，她也很用心努力地為他們服務，無論是鼓勵支持或是批評辱罵，皆令她成長不少。

她指，卸任後她會先好好處理身體問題，休養生息，爭取時間陪伴家人及女兒，也希望他日能再有機會服務大家，感謝各位香港人、杏花人。