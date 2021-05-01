防火委員會民主派全數無份　區議員：政府仲唔係搞清一色？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-01 21:17

選舉改制之後，選舉委員會將新增分區委員會、地區滅罪委員會以及地區防火委員會代表，意味該些委員可以提名及選出行政長官和立法會部份議席。 政府近日公佈新一屆委員名單，在已公佈的多區防火委員會名單中，民主派人士全數落馬，而部份民主派區議員亦陸續收到感謝狀。

地區委員會、防火及滅罪委員會向來會委任大量區議員，但上屆區議會由民主派大勝之後，防火委員會卻大量委任落選建制派人士，僅29名民主派區議員能參與。政府近日公佈新一屆委任名單，除了屯門等少數地區未公佈之外，可見名單之中全無民主派代表和現任民主派區議員。

以油尖旺區為例，上屆有4名區議員獲委任為防火委員會委員，包括建制派鍾澤暉，以及民主派余德寶、朱慧芳和林兆彬。不過，新一屆名單之中只餘下鍾澤暉一名區議員，不單止平日「意見多多」的余德寶和林兆彬下馬，就連上任後專注區內民生事務鮮談政治的朱慧芳亦不獲續任。

余德寶料民主派在地區委員會「完成歷史任務」

余德寶昨日（4月30日）就在facebook張貼政府的感謝狀，指「真係得啖笑」，預計民主派在地區委員會「已經完成歷史任務」。他指這種變化或代表防火委員會重新洗牌，民主派的空間因委員會升格為可選特首，而進一步收窄。

今日（1日）林兆彬亦收到感謝狀，指新一屆委員會已全無民主派人士，「政府仲唔係搞清一色？」