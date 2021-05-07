觀塘塞車｜區議會倡工廈豁免停車費　梁翊婷促加快鐵路發展減擠塞

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-07 11:03

觀塘區議會早前就觀塘交通擠塞問題，委任顧問公司進行研究。民主黨觀塘區議員梁翊婷表示，研究發現觀塘道與開源道迴旋處車流量在十年之內增加了5成，加上經常有客貨車違例停泊在開源道一帶的內街，令觀塘交通嚴重擠塞。 梁翊婷稱，報告建議提供誘因予觀塘工業大廈，豁免客貨車到停車場落貨的首15至30分鐘費用，長遠而言應做好觀塘區交通規劃，包括加快東九龍鐵路線發展。

冀政府盡快發展東九龍鐵路 改善秀茂坪一帶交通

梁翊婷在港台節目《千禧年代》上表示，今次報告集中研究觀塘道與開源道迴旋處的擠塞問題，發現該迴旋處的車流量在十年內增加了5成，開源道的車流量亦增加了2成。她說，現時觀塘工作人口近20萬，居往人口達70萬，目前交通規劃不足以應付90萬人出入。

她說，報告亦發現經常有客貨車在開源道一帶的內街違例停泊，導致該區一帶道路擠塞，建議將迴旋處近工業大廈的花槽改建成臨時上落客貨區，並提供誘因，鼓勵觀塘區工業大廈豁免客貨車首15至30分鐘停車費，供客貨車司機落貨。

梁翊婷稱，目前秀茂坪居民出入只能依賴巴士等路面交通，但受觀塘交通問題影響，塞車情況嚴重，冀政府盡快發展東九龍鐵路，改善秀茂坪一帶的交通。她批評，過往「起動九龍東」計劃只著重發展觀塘，但從無發展觀塘交通，指區議會稍後會將報告轉交政府部門，希望當局考慮報告的建議。