ERROR自肥企画︱屈穎妍批意識不良：難道通訊局無權過問？

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-19 15:59

免費電視ViuTV節目《ERROR自肥企画》近期大受歡迎。專欄作家屈穎妍今（19日）在《大公報》撰文，批評節目賣低俗、淫褻、意識不良，「以核突娛樂大眾」。她又指年輕人因為立場杯葛TVB，他們無話可說，「只看立場，不理質素，豈不讓自己墮落，讓自己失去鑒賞力？」 屈穎妍更指，「香港不是有廣播條例管理電視節目的尺度嗎？這些明眼人都看得出的意識不良，難道通訊局都無權過問？」

屈穎妍在《大公報》撰文，批評批評ViuTV節目《ERROR自肥企畫》淫褻、低俗，「以核突娛樂大眾」。（ViuTV網站）

屈穎妍在報章發表題目為「真人騷的禮崩樂壞」的文章，批評ViuTV節目《ERROR自肥企画》淫褻、低俗。她指節目玩的遊戲「包括：捅屁眼、彈下體、脫恥毛」，「以核突娛樂大眾」，更稱其中一集有「ERROR」成員在美容中心當眾脫陰毛，雖然全程畫面打格仔，「但所有人的言語動作表情，基本上就是一齣淫褻節目。」

批港人偏聽偏看 容不下一句「逆耳忠言」

她認為年輕人在追捧ViuTV，因要杯葛無綫，「為了作對，黃絲全部轉看 ViuTV，管它的節目是什麼質素，敵人的敵人就是朋友。」對於電台主持查小欣近日撰文批評ViuTV節目沒盡社會責任，遭網民批評，屈穎妍指感悲哀，「香港人已偏聽偏看到這步地，完全容不下一句逆耳忠言。」

屈穎妍表示，有些尺度開了，就如「決堤」一樣，一發不可收拾，「香港不是有廣播條例管理電視節目尺度的嗎？這些明眼人都看得出的意識不良，難道通訊局都無權過問？」她更稱，免費電視頻道之所以是免費，因為希望能為社會提供一點教化、一點正能量、一點價值教育。「如果，免費電視頻道都充斥色情低俗節目，香港的禮崩樂壞，已是欲救無從了。」