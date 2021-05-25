ERROR自肥企画｜「玻璃朱」稱節目要有底線　盧覓雪：毋須太苛刻

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-25 22:10

近期ViuTV電視節目《ERROR自肥企画》引起社會熱論，不過先後被電台主持查小欣及親建制專欄作家屈穎妍批評節目內容低俗、意識不良。 撐警KOL「玻璃朱」朱庭萱及資深傳媒人盧覓雪出席港台節目《視點31》辯論，「玻璃朱」強調電視節目要有底線，不能帶出不良訊息，盧覓雪則認為，只要節目並非在黃金時段播放，並加上警告字句便已足夠，毋須過份苛刻。 「玻璃朱」呼籲大眾不要將電視台扣上「顏色帽子」，又稱不建議藝人就政治議題表態，因為必然會失卻一部份觀眾支持。

盧覓雪認為，電視娛樂節目令到觀眾追看已達至目的，形容談社會責任是「多餘」，不應硬加一些表態性或歌功頌德的言論。她說，目前發牌制度已對電視台設有很多限制，認為只要節目播放前設有表明「危險動作不要模仿」等警告句子，以及節目並非在黃金時段播放便已足夠，「做晒體檢都唔得，係過份苛刻。」

玻璃朱則認為電視節目要守住底線，如過往網上曾興起叫友人跳起，再將友人絆倒的挑戰，的確很有娛樂性，但構成危險。

玻璃朱：不應將電視台扣「顏色帽子」 盧覓雪稱單看TVB綜藝無立場

對於社會上有風氣將電視台分成「藍」、「黃」，玻璃朱認為不應將電視台扣上「顏色帽子」，批評網民打壓TVB藝人和廣告商的行為，「點解要以顏色打壓電視台？」

盧覓雪認為，所有電視台也是中性，沒有政治立場，單看TVB綜藝節目也不認為TVB有政治立場。

玻璃朱稱她不建議藝人作政治表態，因一旦表態，始終會失去一批觀眾的支持，而她當年表態因「撐警」的藝人太少，加上自己並非主要靠娛樂事業維生。