多圖｜西貢海濱紙船翻新　「香港獨立」字眼已消失

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-26 15:20

西貢海濱公園水池有幾隻紙船雕塑，創作者以舊報紙為藍本設計，其中一隻紙船碰巧摺出「香港獨立」字眼。2月初康文署突然在水池中加設花盆，遮擋「香港獨立」幾字，而該幾隻紙船最近翻新，重新製作後已不見「香港獨立」字眼。

原為東江縱隊報道之舊報紙 2月以花盆遮住

該幾隻紙船雕塑早於2003年完成，以玻璃纖維製作，內外印有舊報紙字樣，模擬以舊報紙摺紙船。該報紙為抗日時期報章，紀錄西貢居民抗日事蹟，當中的「獨立」全句為「東江縱隊港九獨立大隊」，而「香港」全句為「日軍侵佔香港時期一支堅持武裝」。

紙船近20年來一直在西貢「飄浮」，並無太大爭議，但2020年9月有傳媒突然點名批是「港獨紙船」。今年2月，康文署突然在紙船旁邊擺放花盆，稱是新年裝飾，剛好遮住「香港獨立」幾字。

稱褪色需要翻新 強調「用同一份報紙」

當區區議員梁衍忻今日（25日）指，紙船突然在無預警之下「重新包裝」，康文署回覆稱因為紙船褪色而翻新，預計今個星期內會完工。

康文署表示，紙船會用當年「同一份報紙」來翻新，但「並不保證圖樣與舊紙船一樣」，而區議員辦事處人員視察後，發現該紙船已經「改頭換面」。

以今年3月圖片所見，該紙船並未有嚴重褪色，字眼清晰可見。