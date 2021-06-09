黃宜弘離世｜林健鋒憶好友哽咽　黃定光指為人豪爽、好飲得

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-09 14:19

前立法局、臨時立法會及立法會議員、前港區人大代表黃宜弘，近日因為癌細胞擴散至腦部逝世，終年82歲。 經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒對黃宜弘離世感到傷感，憶起與黃的往事更多度哽咽。林健鋒形容，黃宜弘是他的好朋友，也是好戰友、好波友，過往常常一同打高爾夫球，讚揚黃宜弘一世為香港、為國家貢獻良多，一直在金融界和教育界做了很多工作，包括在家鄉福建捐錢興建學校。

林健鋒對黃宜弘離世感到傷感，憶起與黃的往事更多度哽咽。他形容，黃宜弘是他的好朋友，也是好戰友、好波友，過往常常一同打高爾夫球，讚揚黃宜弘一世為香港、為國家貢獻良多。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

農曆新年亦收到黃宜弘訊息 透露離世前「堅持不放棄」

林健鋒指，一直與黃宜弘保持聯絡，今年農曆新年亦收到黃的訊息。他透露黃在離世前多次進出醫院，對方「堅持不放棄」和「戰鬥力好強」，又透露黃宜弘離世前，黃妻梁鳳儀在丈夫的耳邊說話，黃聞言有反應和「開一開眼晴」，梁以為黃的情況有好轉，惟回家後便收到醫院訊息，指對方已離世。

林健鋒憶述，上一次與黃宜弘見面時是數年前到內地考察，當時黃的身體狀況不錯，只是行動不便，他記得當時對方帶同三件用品參與考察，包括一輛電動三輪單車，「行得耐、行到攰就上車」，並帶同茅台和一副麻雀，「大家知佢鍾意茅台，佢帶埋麻雀，好開心」，又說：「我哋喺立法會共事過，亦成日返內地開會，有佢喺度永無冷場。」

黃定光則指，在中華總商會的時期已與黃宜弘很熟絡，與其父黃克立亦有交情。他指黃宜弘為人豪爽，酒量非常好，「好飲得，乜酒都得」。（資料圖片 / 張浩維攝）

黃定光：黃宜弘為人富爽，酒量非常好

民建聯黃定光則指，在中華總商會的時期已與黃宜弘很熟絡，與其父黃克立亦有交情。他指黃宜弘為人豪爽，酒量非常好，「好飲得，乜酒都得」，又指黃以前在立法會宴會廳會長期一支「大炮」，例如威士忌，讓其他議員「隨便斟」，「長期喺宴會廳有一支大炮，我本身唔飲酒，但好多議員隨便去斟。」

黃定光指，黃宜弘在立法會一直專注經濟、財務、審計等範疇工作，認為外界不應因中指事件「攻其一點」，認為所有人都有情緒，而作為議員盡量不應喜怒形於色。