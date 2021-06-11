黃宜弘逝世｜骨灰移回中國安葬　稍後北京、香港及溫哥華辦追思會

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-11 17:22

前立法局、臨時立法會及立法會議員、前港區人大代表黃宜弘，近日因為癌細胞擴散至腦部在美國逝世，終年82歲。 黃宜弘妻子梁鳳儀今（11日）在報章刊登訃聞，指黃宜弘於本月6日晚上於美國亞利桑那州一間醫院逝世，遺體於6月12日早上在美國舉行火葬，骨灰將於稍後移奉回中國擇吉安葬。 梁鳳儀指，鑑於疫情關係，短期內將無任何儀式，暫定於年內稍後日子，分別在北京、香港及溫哥華舉行追思會，讓一向熱愛朋友的黃宜弘在天之靈可與社會賢達、良師益友、親屬子孫等再歡聚一堂。日期地點另行公告。

黃宜弘妻子梁鳳儀在報章刊登訃聞，指黃宜弘於本月6日晚上於美國亞利桑那州醫院逝世，遺體於6月12日早上在美國舉行火葬，骨灰將於稍後移奉回中國擇吉安葬。

黃宜弘為前立法局、臨時立法會及立法會前議員，一直循商界（二）的功能組別，即香港中華總商會的界別參選。他在2003年《基本法》第23條立法審議期間，曾被電視台拍到在車上舉起中指，指向圍堵立法會群眾，事後曾前向市民道歉，他因此獲得「中指黃」、「黃中指」等稱號。他自1998年起擔任港區人大代表至2018年。

黃宜弘太太梁鳳儀早前寫信向親友傳達噩耗，當中提到黃宜弘近日因病逝世，並提到黃宜弘5年前已曾患肺癌並曾治癒，但今年初發現癌細胞擴散至腦部，但家人全不放棄，為他每天做物理治療，黃在去世前更一度張開眼看她。