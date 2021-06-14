端午節｜葉劉落區探長者　派吉野家牛肉飯　嘆居住環境大不如前

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-14 18:48

今日（14日）是端午節，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀在Facebook表示，昨日趁假期與黨友陳家珮到港島南區及中西區探訪多位長者，並向他們送上福袋及吉野家牛肉飯，提早慶祝端午節。

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引長者批房屋問題 「辦事能力比不上內地官員」

葉劉稱，他們先到南區探訪居住在華富邨的長者，其中長者梁伯伯在交流期間，不斷批評特區政府的房屋政策，認為政府近年未能提供足夠公屋予有需要市民，強調他們未能解決土地房屋問題但無人問責，形容辦事能力比不上內地官員。

她又提及另一名長者蘇伯伯，指對方每月都由子女自動轉帳生活費，他除了生果金外，其他津貼都不用申請，對生活感滿足，對此她深感佩服。葉劉其後再到中西區探訪數戶在私人樓宇居住的長者，她形容長者們都非常熱情，不斷向他們分享生活點滴。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀在facebook表示，昨天（6月13日）趁假期與黨友陳家珮到港島南區及中西區探訪多位長者，並向他們送上福袋及吉野家牛肉飯，提早慶祝端午節。（葉劉淑儀facebook）

嘆市民居住環境及質素大不如前

葉劉形容，昔日私人樓宇實用面積高，地方寬敞，相信新推出的樓盤隨時比不上。她更慨嘆香港現時GDP（本地生產總值）雖然大大提高，但市民的居住環境和質素卻大不如前，「不少市民（特別是年輕人）想找一個安樂窩也感到奢望，難怪社會充滿怨氣，對政府表現感到失望。」