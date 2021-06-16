政府檢視法援制度　張建宗料9月完成　或減低律師接辦案件上限

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-16 14:33

立法會今天（16日）召開大會，建制派關注法律援助制度的問題，政務司司長張建宗表示，政府就展開法援制度檢視工作，料今年9月至第四季上旬會有結果，指不排除任何調整制度的可能性，包括調低大律師及律師接辦與司法覆核相關的法援案件之數量。

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張建宗：將加強制度透明度

民建聯立法會議員葛珮帆稱，近年有不少司法覆核相關案件的入稟人獲批法律援助，以公帑聘用自選大律師代表，挑戰行政機關的決定，引起部分市民質疑法援被濫用。張建宗指，法治是香港的核心價值，也是香港賴以成功的基石，法治原則包括法律面前人人平等，為市民能享有《基本法》25條保障的權利，如市民有合理理由提出訴訟，他們不會因經濟理由，失去尋找公義和應有權益的權利，強調法援案件須經過案情及經濟審查，方可獲批。

張建宗指，於2015年至2020年，政府收到4680宗關於司法覆核的法援申請，僅批出386宗，只佔所有法援案件的0.75%，法律支出佔所有法援案件的4%。（張浩維攝）

張建宗續指，於2015年至2020年，政府收到4,680宗關於司法覆核的法援申請，僅批出386宗，只佔所有法援案件的0.75%，法律支出佔所有法援案件的4%。

葛珮帆稱，近年有不少司法覆核相關案件的入稟人獲批法律援助，以公帑聘用自選大律師代表，挑戰行政機關的決定，引起部分市民質疑法援被濫用。（張浩維攝）

梁美芬倡「輪班制」分配案件

葛珮帆指出，過去兩年分別只有27及25名大律師獲分配司法覆核案件，擔心法援會成為這些大律師的提款機。張建宗表示，政府就展開法援制度檢視工作，料今年9月至第四季上旬會有結果，指不排除任何調整制度的可能性，強調了解社會人士對法援制度的關注，又指檢視制度後加強制度透明度，減少市民對制度的誤解。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬指，司法覆核是有效制衡政府的錯誤決定，她指最早是有法律界人士對法援制度有意見，因案件的分配只集中在某些律師行。她問及政府會否考慮檢視委派律師機制，根據大律師的專長以「輪班制」分配案件。張建宗指，現時每位律師在12個月內，不得接辦超過35宗法援案件，每位大律師則不得接辦超過20宗法援案件，他強調不排除任何調整制度的可能性，包括調低大律師及律師接辦與司法覆核相關的法援案件之數量。