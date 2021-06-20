父親節｜憂遇襲不與女兒外出　張國鈞：怕價值觀出錯亦怕成小粉紅

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-20 07:00

為人父者，總有挺身而出、保護家庭的責任，不過在反修例事件的社會氣氛下，民建聯雙料議員張國鈞卻發現，對家人最好的保護，就是不與他們一同外出，以免家人被「點相」騷擾。他接受專訪時說，近日仍有人在網上公開他兩位女兒的資料，他認為在「大時代」下這些事情無可避免，他只能堅持，幸得到太太諒解。 社會事件令人反思教育問題，張國鈞除了擔心女兒被「對家」極端的價值觀影響，原來亦擔心女兒成為「玻璃心」的「小粉紅」，更不諱言自己曾受深藍人士批評。 香港正處於巨變之中，張國鈞認為今日香港仍是女兒成長的最好地方，而自己思考政策時，亦因為女兒一定會想得更長遠，舉例指他支持禁止電子煙及加熱煙，否則日後在街上見到女兒吸煙，就會自責有份造成此情此境。

近日有人將張國鈞兩個女兒的全名及就讀學校等資料在社交媒體instagram上公開。（梁鵬威攝）

兩女以往常在民建聯活動出現 今暫不參與

張國鈞兩名女兒「大喬」與「小喬」，過往不時在民建聯的facebook亮相，與爸爸張國鈞一同出現各種地區活動，萬聖節又會到辦公室向其他議員討糖果。張國鈞説，兩女自小和他一同出席民建聯活動，只是現時因社會事件餘波，需要暫時保護她們。他憶述自己在地區舉辦「小小律師培訓班」時，女兒曾以學員身份參與，其大女至今仍以律師為日後志願。

他相信，女兒與自己一同參與從政活動好處很多，訓練她們不怯場、富表演慾等特質，但如今在女兒懂得保護自己之前，都不能再讓她們參與。他指雖然仍未有壞事發生在女兒身上，但亦憂慮有人對女兒不好時，她們不懂保護自己，又預料兩女的容貌未來早晚會被公開，希望她們升讀中學時能坦然面對，學懂如何面對挑戰。

近日有人把張國鈞兩個女兒的全名及就讀學校等資料，在社交媒體Instagram上公開，令家人相當憤怒。他提到，其個人資料及住址一向不時被人在ig發布，自己雖已習慣，但家人始終會擔心，岳父、岳母得知事件後亦擔心，「始終他們不是從政的人，會感到憤怒，認為『你唔應該做咁樣嘅嘢』。」

本身學習劍道的張國鈞，一度考慮將日本劍放在床頭防身。（梁鵬威攝）

憂遇襲不與家人同外出 19年穿避彈衣參選

社會事件期間，官員、警察及建制派議員都成為反修例支持者的攻擊目標，張國鈞指自己最緊張的一段時間，每天出門都要先看清兩邊走廊角落，即使出外、到停車場取車時亦會四處留神。他又指，不少建制派「兄弟」的太太警覺性都很高，兩個女兒以前在街上見到他的宣傳橫額，會興奮地認出「爸爸喎」，但現時已被太太訓練至見到亦不會講出聲，在學校也不會提及他的工作。他記得，有次大女放學回家向媽媽「自首」，說被友好的同學點出了張國鈞擔任立法會議員，當時女兒很擔心被媽媽責難。

張國鈞指情況最惡劣時，曾想過把自己的日本劍放到床頭位置，但思考如何盡量保護家人時，發現最好的保護，卻是不與她們一同外出。他憶述，小女兒小一首天上課日，自己因為高興便駕車送她上學，當到了一個燈位停車時，一旁有不少黑衣人連同學生，在其他學校外圍築人鏈，當時很擔心自己被認出後，會令坐駕與家人受襲，之後便決心不與家人一同外出。

「我諗成世人無咩人試過選舉要着避彈衣呀？」張國鈞指，2019年區議會選舉正值反修例事件高峰，他當時需要身穿避彈衣、戴上防刺頸圈、而負責駕車的同事亦準備了滅火筒、滅火氈，以防被汽油彈襲擊，他在選舉日更獲安排4名保鑣保護，「好似喺伊拉克」。他相信，有了這些經歷後，日後已無甚麼可怕，亦坦言從未考慮退出政壇，過去兩三年有如鍛煉，考驗他們是否有擔當。

張國鈞指，疫情之下難得能陪兩位公主讀書，對他而言就是疫情之下的小確幸。（梁鵬威攝）

疫下工作減少反增親子時間

作為行會、立法會雙料議員，本身工作繁重，但張國鈞說，疫情反而令他有更多時間回家吃飯，共聚天倫，陪女兒溫習猶如小確幸，但隨著疫情緩和，他預料陪家人的時間可能再次減少，「只能夠盡量在『質』方面彌補」。他舉例指，自己和女兒共聚時不會各自玩iPad、看電視，而是爭取時間交談，小二及小三的女兒在學校遇到有何不高興都會與他傾訴。他亦堅持每晚送兩女回房睡覺，睡前先傾一會，最後親吻他一下才離開。

他又分享，周末會陪女兒玩大富翁或益智遊戲，兩個女兒最近更迷上綜藝節目《星夢傳奇》，他作為爸爸亦要認真陪伴，與他們一同討論，評頭品足，甚至解答有關懷舊歌曲的由來，「李克勤係邊個呀？當初她們真的不知道的。」

由於要保護兩名女兒，張國鈞只能提供家人旅行時一同繪畫的全家福畫作。（張國鈞提供）

除了擔心女兒被他眼中錯誤的政治價值觀影響，張國鈞同樣擔心女兒成長為「小粉紅」，坦言對此亦很警惕。（梁鵬威攝）

警惕女兒成「小粉紅」

對於社會事件，不少家長都苦於解釋千絲萬縷的政治格局，張國鈞指，知道有些家庭會在反修例事件直播時關掉電視，但他不會如此處理，而是嘗試解答女兒提問；即使不是社會事件，而是拍拖、墮胎等議題，太太亦不會避而不談，相信正面教育比她們在溫室之中生活更好。

除擔心女兒被他眼中錯誤的政治價值觀影響，張國鈞同樣擔心女兒成為「小粉紅」，對此很警惕。他直言，自己也試過評論時事被「深藍」人士批評，事後仍認為自己無錯：「我都唔希望我兩個女將來是那種，企埋一邊好biased（帶偏見），好玻璃心。我覺得佢要有自己分析力，當然我覺得自己灌輸了正確的價值觀、道德底線，其他就靠佢自己判斷。」張國鈞希望，透過日常生活將自己的價值觀灌輸，女兒未必照單全收，她們長大後可能不認同自己的一套，強調這些事無法阻止，只能盡力將自己認為對的價值給予她們。

與女兒關係好 有助她懂得「揀男仔」

提到與女兒相處之道，張國鈞憶及，今年與一位同樣育有兩位女兒的社會領袖吃飯時頗有得着，該人教他多花時間教女，更要與她們培養良好感情，「因為第日你兩個女要識男仔，揀老公的標準點釐定呢？其實就係睇佢以前同阿爸之間嘅關係。如果同阿爸感情好，好錫佢嘅人，而嗰個男仔唔夠錫佢，佢就唔會要嗰個男仔。」反之，如果與父親關係不好，未來女兒的擇偶標準就會相對降低，故他與女兒bonding（關係）很好，希望令她懂得「揀男仔」。他笑言，今時今日父母要阻止女兒與某人交往、結婚已經不可能，只能在女兒潛意識下苦功「設防線」。

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稱香港仍是女兒成長最佳地方

張國鈞認為，今日香港仍是讓兩位女兒成長的最好地方，她們在港不會受歧視，而且發展一定最好，特別是社會「擺正」之後。他自言現時思考政策時，會考慮得較長遠，舉例指自己支持禁止電子煙及加熱煙，但如果今日支持將兩種香煙規範化，日後在街上見到自己女兒吸煙，他就會自責有份造成。

對於社會撕裂，張國鈞認為始終需要時間沉澱，難在短時間內「大和解」，需要釐清「一國兩制」的錯誤觀念等，最終也許需要一代人的時間才能做到。他理解反修例示威者亦有真心為香港的人，只是認為手法與目標相反，「你將來攞到心目中嘅民主時，呢個世界無咗道德、法治時，你爭取到，香港又係咪好咗呢？我覺得唔會。」