5000元消費券｜政府宣傳影片有彩蛋　財爺片段暗藏密碼？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-18 22:31

財政司司長陳茂波今日（18日）公布消費券詳情，合資格人士可以7月4日起到政府指定網站或書面表格登記，最快8月1日就能收到第一期。 為配合消費券實施，政府亦推出一系列宣傳攻勢，讓市民更了解內容。陳茂波更粉墨登場拍片宣傳，而影片之中竟然暗藏密碼？

▼消費券領取詳情▼

市民可於7月4日至8月14日登記使用消費券，政府統一登記網站為www.consumptionvoucher.gov.hk。登記時需要選擇指定渠道領取消費券，分別是八達通（Octopus）、拍住賞（Tap & Go）、支付寶香港（AlipayHK）和WeChat Pay Hong Kong。

由於消費券對香港市民來說是新事物，「財爺」陳茂波拍片宣傳，希望更多人留意細節。影片色彩豐富吸引，主要說明合資格人士及登記方法等，而右下角則有手語翻繹，為聽障人士說明。

陳茂波更在影片中登場，講出口號「齊齊消費，帶旺經濟」。等等！此時畫面出現兩個陳茂波，原來「波叔」在右下角化身手語翻繹，以手語表達「齊齊消費，帶旺經濟」口號，真正「出口又出手」。

其實陳茂波在今日下午記者會中，已多次強調消費券的原意，是要帶動消費氣氛，提高市民消費意慾，從而推動經濟活動，幫助各行各業復甦。大家記得影片的忠告：「登記要爽快，不拿會浪費」啦！

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