總商會獎品總值逾3000萬　7.2起登記　總裁：不開關經濟一沉不起

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-20 11:53

商界推出疫苗賞獎計劃，香港總商會日前亦公布大抽獎活動，鼓勵市民接種新冠疫苗。總商會行政總裁梁兆基今早（20日）表示，總商會抽獎活動目前獎品總值逾3000萬元，獎品包括平治房車、港鐵全年免費車票及餐飲禮劵等，未來仍有更多獎品。 梁兆基指，抽獎將於7月2日起特設網站供市民登記，7月22日開始首次抽獎，之後七輪抽獎每兩星期舉行。他指，市民只需提供身份證號碼及電話號碼即可抽獎；至於接種了兩劑疫苗的紀錄，需於領獎時驗證，強調所有收集到的個人資料都在抽獎結束後銷毀，不會交給贊助商。

▼早前已公布的部分抽獎獎品▼

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梁兆基在商台節目表示，起初構思谷針抽獎時沒想過會如此受歡迎，後來反應愈來愈踴躍，因此建設平台時需要嚴謹，在牌照列明獎品等，形容籌備工作很辛苦，但感謝政府協作加快發牌。

總商會的抽獎將分作七輪進行，無法中獎者會自動進入下一輪抽獎。市民可於7月2至9月29日期間，上總商會的特設抽獎網站登記參加抽獎，7月22日將舉行首次抽獎，之後將每兩星期抽獎一次。

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憂無法開關香港經濟一沉不起

梁兆基指，一些過去面對疫情較好的國家、地區如台灣、澳洲都陸續失守，故各地都以接種疫苗為優先。他指，如果不打疫苗便無辦法開關，而內地可以內循環完成經濟，但香港並無此優勢，故認為香港開關重要，否則不論外貿、旅遊都無法做到。

梁兆基引述國際貨幣基金組織（IMF）估計指，本港與沒有疫情的預算比較，已經損失了6000億港元，形容數字相當大，憂慮繼續無法開關，本港經濟會一沉不起，故商界希望盡一分力。他強調商界希望市民打針，完全沒有商業計較，獎品亦沒有附帶任何消費條件。

他又指，曾與醫學專家討論得知，不能打針的人不算太多，而基於有些人對打針猶豫、怕麻煩，亦有人是為了反對政府，針對前兩者就希望提供誘因。

▼抽獎登記三步曲一覽▼