李小加、盧寵茂任全國港澳研究會顧問　劉兆佳：為會方提建議指導

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-22 14:20

全國港澳研究會日前在澳門舉辦2021年年會學術研討會。據了解，會議上通過增聘港交所前行政總裁李小加及香港大學深圳醫院院長盧寵茂，擔任港澳研究會顧問。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時證實有關消息，指今次會議共增聘三人為顧問，其中兩人為李小加及盧寵茂，另一人為內地人，但拒絕透露是誰。劉兆佳說，研究會每年都會增聘顧問，只要能為會方提出建議及指導，並具一定名望，都有機會成為該會顧問，不一定是學者。

劉兆佳指今次會議共增聘三人為顧問，其中兩人為李小加及盧寵茂。（資料圖片）

翻查研究會的顧問名單，連同新增聘的3人，共有18名顧問，包括基本法委員會前副主任梁愛詩及現任的譚惠珠、北京大學法學院教授饒戈平、中央政策組前首席顧問邵善波、香港大學前校長徐立之等。

港澳辦副主任鄧中華日前在全國港澳研究會學術研討會上，提出六點判斷「真正愛國者」的要求，包括真心尊重和維護中國共產黨的領導、真心尊重和維護中國特色社會主義制度、真心擁護中國對特區擁有並行使主權、真心維護祖國統一、真心支持建立健全特區維護國家安全的法律制度及執行機制、真正支持港澳融入國家發展大局。

鄧中華指，只有達到這些要求，才是真正的愛國者，才能夠成為香港、澳門的治理者。他又相信在國家的帶領及支持下，香港能夠準確落實「愛國者治港」的原則。