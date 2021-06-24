歐國盃調查｜三成賭徒投注額料過萬　鄭泳舜籲檢討「以賭制賭」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-24 16:45

歐洲國家盃分組賽已進入最後一輪，民建聯家庭事務委員會進行有關的賭波習慣意見調查，2,849名受訪者中，逾三成打算在歐國盃投注1萬元以上。 民建聯立法會議員鄭泳舜表示，未計及歐國盃，馬會本年度至5月31日的足球博彩投注額已高達1,306.8億元，總投注額按年增長41%，創歷年新高，反映足球博彩助長賭風熾熱。他認為，政府與馬會應檢討是否繼續「以賭制賭」，即是用合法賭博嘗試取締外圍的政策，擔心長遠只會繼續助長賭風。 民建聯顏汶羽指，他們建議政府將合法賭波年齡提升至21歲，加強平和基金的防賭公眾教育，並促請警方加強打擊非法賭博的執法行動等。

逾半受訪者支持合法賭博年齡提升至21歲

鄭泳舜表示，今年是民建聯家委會第七次有關賭波的調查，他們在4月22日至6月1日，以電話隨機抽樣的方式，訪問了2,849名12歲以上全港市民，發現18.9%受訪者曾經賭波。

民建聯家委會成員陳凱榮引述調查指，有賭波經驗人士，首次經馬會賭波者有66%，而經外圍莊家者有20.1%。他表示，有賭波習慣者最常使用手機應用程式下注，有27.8%。至於提升合法賭博年齡方面，有50.5%受訪者支持提升至21歲，27.7%反對，沒有意見者則為21.7%。

民建聯郭泳健表示，有賭波經驗者中近兩成承認首次賭博時不足18歲，又指近日有報道提到有青年沉迷賭博欠債百多萬元，而青少年因欠債自殺的個案仍不時發生，近五年21歲以下新開戶投注者平均每年高達8,000人，反映情況值得關注。

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民建聯倡設自願投注上限 近六成人指不需再加賭博種類

民建聯建議政府將合法賭波年齡提升至21歲，加強平和基金的防賭公眾教育。他們又提議馬會考慮為賭客增設自設投注上限，或自願暫停戶口投注服務，以防沒有自制能力的年輕人或賭博人士「愈賭愈大」。不過，民建聯的調查中，有41.8%受訪者認為此建議起不到作用，認為有效的則為30.4%人。

同時，受訪者之中，42.3%認為增加戒賭輔導及熱線有效防治賭博問題，58.9%認為馬會不需要再增加賭波的投注種類。