專訪丨建制派輿論戰捱打　陳志豪：應主動講共產黨　讓人理解國家

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-07-03 07:30

中港矛盾是回歸以來社會的一大難題，政府及建制派亦曾試過去解開死結，但到目前為止未能成功。 香港政協青年聯會常務副主席、青研香港召集人陳志豪，從2019年修例風波中看到，青年人廣泛地存在認知偏差，對於中國的認識不足及不夠全面，而且並不公正，他承認青年人對國家充斥強烈的負面情緒。然而，建制派一直有各種宣傳，為何事倍功半？而這些負面情緒是如何形成的？

陳志豪說自己常有上述疑問，因為建制派和媒體其實不時發表愛國言論，但傳播效果未如理想，網上傳播較廣泛的資訊，都是以泛民甚至反政府的資訊為主。「是否演算法或社交平台出了問題？」這是不少建制派提出的疑問。

反對派攻勢不違餘力 建制派欲反擊卻有避忌

他說，網上見到不少反對中共的言論和批評，「老實講支聯會五大綱領，核心就係反共」，認為反對派在攻擊中共不違餘力。但另一方面，建制派卻對於宣講中共和政策有避忌：「建制派有顧慮，如果公開宣講支持共產黨的言論，對選舉來說沒有益處，甚至可能引起中間市民反感。」

過去有很多人說，「做區」最好少講政治多講民生。陳志豪說這種做法曾經成功過，但長期下來卻變成「捱打」。他指反對派不停宣傳反共，但建制派卻「唔敢講」支持，形成回歸後輿論的「惡性循環」。「而家資訊爆炸年代，你唔去講政治，佢地上網都接觸到啦。與其等佢哋上網同唔知咩人討論，我哋作為建制派一份子，唔係更加應該要主動接觸佢哋，同佢哋宣講咩？」

選舉改制後 建制派可拋開選票包袱講支持共產黨

「回歸24年，今年才有以中國共產黨的大型宣講活動。」陳志豪指，完善選舉制度讓建制派拋開選舉包袱和選票壓力，「應該講嘅嘢就要講，對國家執政黨宣傳唔需要採取回避嘅態度。」

他說，在香港進行中國共產黨的宣講活動，無論從法治角度、政治層面和國家民族層面，都是合情合理。而且中共帶領中國發展成世界前列國家，香港人要更多了解也十分合理。

指高官公開支持中共「好現象」 公務員亦不需迴避

陳志豪指，憲制上特區政府是從屬於中央政府，而特區政府主要官員亦要中央任命，中央人民政府則是以中國共產黨為核心組成，「講白啲就係中共任命」，而這是基本憲制事實。他表示，早前在「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」後，特區高官都有發言表達對中國共產黨的支持，形容是香港宣講中國共產黨的好例子。至於公務員層面，他認為在態度上亦不需要迴避，如特區政府有需要從事宣講工作，公務員參與是理所當然。

陳志豪建議，未來本港可以舉辦活動介紹中國發展，而在歷史教育方面，亦可以加入中共發展及與香港有關的內容，讓學生更加了解中共多年來的工作。