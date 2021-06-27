212萬人打首劑疫苗　林鄭稱難言理想　再放寬社交距離仍欠多少？

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-27 16:27

特首林鄭月娥上周一舉行抗疫記者會後，今日（27日）再在facebook撰文，提到疫苗接種數字在 6 月有所上升，但仍難言理想，截至6月24日已有212萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口31%。她在文章呼籲市民立即起動，鼓勵或安排僱員、家人、朋友快打疫苗。 林鄭強調，只有疫苗才能真正防範變種病毒在社區傳播及爆發第五波疫情，又指只有理想的疫苗接種率，才更有條件考慮進一步放寬社交距離措施，或回復與其他地方的跨境人員往來。她特別補充指，專家一般認為需要達到合資格人口七成。換言之，目前尚欠39%接種。

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林鄭在facebook刊出題為《全城起動 快打疫苗》的文章，指第四波疫情在 5 月底結束，港府同時開展「全城起動 快打疫苗」運動，希望聯合社會各界盡快提升疫苗接種率，為香港築起免疫屏障，感謝商界及不同機構積極響應，推出不同活動或措施鼓勵接種疫苗。她指，過去一個月，雖然出現兩次零星本地個案，但在迅速、嚴厲及密集的個案追蹤、檢測和檢疫行動下，至今未出現社區傳播。

林鄭特別提到，6月下旬出現的另一宗本地源頭不明個案，在該感染人士證實確診前，香港大學和政府渠務署及環境保護署組成的研究團隊已驗出確診者居住區域的污水樣本有病毒，證明應用科技的重要性。「外防輸入」方面，林鄭指港府因應柬埔寨、泰國、越南、英國、哥倫比亞、韓國及印尼的疫情調整了它們的風險級別，亦加強了從內地及澳門、台灣及新加坡抵港人士的檢測安排。

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大部分處所恢復不同程度營業 夏天開泳池料受歡迎

近期防疫措施進一步放寬，林鄭表示港府按4月12日公布的抗疫新路向推行防疫抗疫工作，取得一定成效；我們樂見社會恢復了一定的活力，市民亦可稍為紓緩「抗疫疲勞」，故絕大部分處所已恢復不同程度營業；大型活動如國家盃場地單車賽、巴塞爾藝術展香港展會、法國五月藝術節，以及很多機構舉辦的研討會、座談會均相繼安全地舉辦；中學文憑考試順利完成，所有學校皆可讓學生回校接受面授課堂；市民聚會及社交活動亦明顯增加，其中在炎炎夏日，放寬泳池的入場人數，相信特別受市民大眾歡迎；同時，隨着商業活動和市面人流增加，經濟及就業情況近月已有明顯改善。