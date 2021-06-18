經民聯提七一宣言集中推動經濟　另夥MCL推疫苗獎賞　送3萬張戲飛

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-18 18:39

經民聯今（18日）宣布聯同MCL院線推出「賞好戲」疫苗獎賞計劃，向已接種新冠疫苗的市民提供合共3萬張電影戲票，詳情稍後公布。據了解，已接種疫苗的市民可以先到先得形式，換領暑假檔期指定五套荷里活電影的戲票。 經民聯提出「七一宣言」，包括公布新口號「推經濟，惠民生」，並提倡四大綱領，包括推動良政善治、培養治港人才等，建議政府為工商界人士提供「掛職」平台。該黨又希望「一國兩制」在50年後維持不變。

林建岳（中）表示，該黨提出「推經濟、惠民生」兩大口號，希望推動香港盡快走出政治鬥爭的泥沼，回歸經濟城市的定位。（周皓宜攝）

經民聯監事會主席林建岳表示，該黨提出「推經濟、惠民生」兩大口號，希望推動香港盡快走出政治鬥爭的泥沼，回歸經濟城市的定位。他說，只有「推經濟」，才有可能更好地融入國家發展大局，抓住粵港澳大灣區和「一帶一路」建設機遇，參與「十四五」規劃，並解決香港的深層次民生難題。

他續指，只有「惠民生」，才有可能紓解疫情造成的民困，化解多年來民生政策不足所累積的民怨，帶動解決市民安居難、退休缺乏保障、貧富懸殊擴大的深層次矛盾。

倡為工商界人士設立「掛職」平台

經民聯主席盧偉國指，在推動良政善治方面，該黨建議政府檢視政府架構，打破官僚隔閡，加強部門溝通，並改變管治風格，增加官員落區次數；培養治港人才方面，建議在特區政府架構內為工商界人士設立「掛職」鍛煉平台，委任更多工商界青年精英加入政府諮詢架構，以及在公務員學院為工商專業人士設立培訓機制，以訓練及選拔管治人才。

盧偉國又提到，為了實現市民共享繁榮的綱領，經民聯促請政府制定《香港十年安居計劃》和設立獨立於綜援的「失業援助金」等。