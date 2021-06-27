《立場》發公告　五月前刊出評論下架　停收新贊助　六董事辭職

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-27 21:52

《立場新聞》今天（27日）晚上發出公告，稱為保障各支持者、作者及編採人員，減低各方風險，《立場》作五點公告，其中決定將會把今年五月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。 此外，《立場新聞》母公司六位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚接受建議，辭去董事職務。

目前財政儲備足應付未來9至12個月開支

隨著《蘋果日報》停刊，其他立場與民主派相近的媒體之去向備受關注，《立場》晚上發公告，指「過去一年，儘管《國安法》改變了我們熟悉的香港，《立場新聞》仍然堅持在新聞報道上不自設禁區，凡重要的、具公共性、關乎公眾利益、有新聞價值的事實和觀點，都會盡力報道。過去如是，日後也如是。」但由於「文字獄」已降臨香港，為保障各支持者、作者及編採人員，減低各方風險，《立場》作出五點公告。

《立場》決定把今年五月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出，並持續將網站內容備份，若作者如有需要，可以向《立場》索取文章檔案，有關文章的版權一向屬作者擁有，至於《立場新聞》所編採的新聞、特寫、專頁、影像，將維持不變並一直更新，繼續服務廣大讀者。

《立場》又指，為免《立場》一旦「遭遇沒頂之災」，浪費支持者金錢，《立場》將盡快採取措施，暫停接受贊助，包括中止「MyStand 計劃」付費會員的月費轉帳安排，並將停止接受新會員及新贊助款項，《立場》仍然會補充若干人手，目前的財政儲備，足夠應付未來9至12個月的開支，《立場》團隊日後如有需要，會再次尋求香港人支持，目前希望支持者可以考慮把現時給予《立場新聞》的贊助，轉投給其他同樣自主獨立、堅持言論和新聞自由的媒體、自由記者、評論人及新聞業界組織。

吳靄儀、何韻詩等六人同意辭任董事

《立場》公布，母公司六位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚，接受建議，辭去董事職務，《立場》團隊感謝各位董事多年來的守護和支持，六位董事離職後，其餘兩位董事蔡東豪及鍾沛權留任，《立場新聞》繼續運作，一直以來的方針和編採工作不變。

《立場》表示，為保障同事，《立場新聞》已在今年五月份，終止入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法例要求的補償額結算了年資，並以不低於原來條件簽訂新合約重新聘用。絕大部份員工留職，繼續如常工作。

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