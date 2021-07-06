Google澄清無計劃撤離香港　港府批有外媒以斷章取義報道混淆視聽

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-06 21:58

政府計劃本立法年度向立法會提交打擊「起底」行為的修訂條例草案，《華爾街日報》日前報道，代表Facebook、Twitter、Google等多間國際科技巨擘的「亞洲互聯網聯盟」（AIC）去信私隱專員，稱修例可能令公司、員工被調查，若港府堅持修例，或會暫停為本港提供互聯網服務。 政府晚上（6日）回應指，留意到聯盟已澄清致函的信件，並無提及個別互聯網企業成員的取態，批評有外國媒體以斷章取義的報道混淆視聽。政府發言人又指，早前已相約聯盟會面，了解他們對修例的關注，強調會爭取在本立法年度向立法會提交相關修例草案。

政府發言人稱，政制及內地事務局正與私隱公署修訂《私隱條例》，以更有效地處理及規管與「起底」有關的行為。發言人指，過程中已參考其他司法管轄區的相關法例，以便就「起底」罪行的定義、刑罰、舉證門檻等作出切實可行的修例建議。

發言人強調，修例只涉及打撃「起底」行為和賦予私隱公署執法權力，罪行範圍界定清晰、具針對性且目標明確，並在保障私隱和言論自由之間，取得合適平衡。

AIC網站現公開致私隱專員信函（僅供英文）

聯盟信函：科技平台免懲處的唯一方法 只有避免在港投資和提供服務

亞洲互聯網聯盟（AIC）回覆《香港01》時表示，致函予私隱專員是表達業界的關注，強調信件中並無提及個別成員，並澄清沒科企成員準備撤離香港。Google回覆時，亦轉述聯盟的回覆，指無成員計劃撤離香港，《華爾街日報》提及的Google、Facebook、Twitter等，從無表示會拒絕在香港提供服務。

據聯盟向私隱專員發出的信函，在第5頁「建議」部份，提到在評估言論是否涉嫌違法，引入嚴厲懲處，如同鼓吹有關社交平台對當局將有關帖文下架的要求「照單全收」，變相是鼓勵平台過度審查用戶，將對言論自由造成極大影響，並不符合全球規範和趨勢，科技平台為避免懲處的「唯一方法」，只有避免在香港投資和提供服務（The only way to avoid these sanctions for technology companies would be to refrain from investing and offering their services in Hong Kong）。

民建聯立法會議員葛珮帆認為科企的憂慮未免反應過敏，相信政府與私隱專員能做好解說工作。（資料圖片）

葛珮帆批《華爾街日報》惡意製造誤導新聞抹黑香港

民建聯立法會議員葛珮帆認為，《華爾街日報》惡意製造誤導新聞抹黑香港，「證明某些媒體背後有政治操作，以新聞報道作為攻擊港府施政的政治炒作工具。」

她強調修訂《私隱條例》目的打擊違法的「起底」行為，並不影響公司的營運工作，又指本港修例比起歐盟的《通用數據保障條例》相對溫和，認為科企的憂慮未免反應過敏，相信政府與私隱專員能做好解說工作。