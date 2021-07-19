陳坤耀宣傳《香港志》籲學史實：歷史會重演　拒評港大評議會事件

由全國政協副主席董建華擔任理事會主席的「香港地方志中心」，編撰香港歷史《香港志》，中心今日（19日）在書展與中華書局合辦「《香港志》的歷史意義和責任」講座，由陳坤耀、李焯芬、劉智鵬等多名教授主講。

有記者問及香港大學學生會評議會「哀悼」七一刺警案事件，嶺南大學前校長、現任港大校委陳坤耀拒作回應。



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藉記錄歷史了解日後的路 陳坤耀：歷史會重演

以「《香港志》的歷史意義和責任」為題的專題講座今日（19日）於書展舉行，陳坤耀、香港地方志中心編審委員會首席召集人李焯芬、其他召集人劉智鵬、梁元生、冼玉儀出席。

梁元生指，《香港志》是全港首創、第一次大型歷史文化工程。陳坤耀認為地方志的重要性在於助人借古鑒今，他說「歷史會重演」，認為人們要多學習史實。冼玉儀指，要了解社會的演變過程，才知道以後要走的路，要把歷史傳承予下一代。

李焯芬分享時表示，詳細紀錄歷史是中國傳統，有助傳承中華文化，他提到編著地方志的四個意義和功能，分別是傳史、資治、育人、研究，他認為做好歷史紀錄才能管好一個地方。

有記者問及日前香港大學學生會評議會事件，香港大學專業進修學院董事局主席陳坤耀不作回應。（高諾恆攝）

以香港是中國歷史的一部分為定位

冼玉儀強調香港歷史是中國歷史的一部分，《香港志》是以中國的地方為定位的地方志，故此編著的是香港「志」而非香港「史」。劉智鵬亦說「國有史，地有志」，認為《香港志》可成為支援中小學的歷史教材。

冼玉儀（中）強調香港歷史是中國歷史的一部分，《香港志》是以中國的地方為定位的地方志，故此編著的是香港「志」而非香港「史」。（高諾恆攝）

陳坤耀無回應港大評議會事件

陳坤耀出席講座後見傳媒，被問到《香港志》中會否包含具社會爭議的事件，以及會否擔心內容未能清楚解釋，陳坤耀強調地方志「述而不論」，只會收集並篩選資料，記錄事實，不會加以解釋和評論，至於有部分資訊或找尋不到，不可控制。

對於日前香港大學學生會評議會風波，陳坤耀未作回應，表示只會回答與《香港志》相關的問題。