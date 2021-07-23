外媒：巫堃泰在英尋政治庇護　在港長憂被捕每早看窗外有否警車

本港民主派區議員早前因應政府放風追討薪津而大批辭職後，有部分透露已赴外地。前屯門區議員巫堃泰接受英國《每日電訊報》時指，認為自己隨時會因為其民主派背景被北京當局以國安法追捕，因此前往英國。

他在訪問中透露，打算長期在英居住，已申請政治庇護，因擔心自己過去的示威活動及政治信念會被用作判其監禁的證據。他形容離開屬創傷性，但仍然值得，因為自己仍在香港時因擔憂，每日早上5時或6時都會起來看窗外有否警車出現拘捕他，但到了倫敦他則可以安心入睡。



▼部分已公布辭職區議員▼

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料留在英國「直至香港的情況好轉」

《每日電訊報》當地時間21日的報道指，巫堃泰正在倫敦的隔離酒店。他向該報表示，自己在等待上飛機期間改變髮型並除去眼鏡，並一直警惕便衣警察。而最令他擔憂的事，是當局可以隨時進行國安法相關的調查，又指他們可以隨意製造藉口將他拘捕，令他無法離境。

他在報道指，打算留在英國直至香港的情況好轉，但認為有生之年此事都不會發生，又形容離開家人及過去的人生屬「創傷性」，但仍然值得，身在香港時每日早上5時或6時就會起來看有否警車出現拘捕他，在倫敦他則可以安心入睡。

李家偉連續缺席會議 失議員資格

另外，政府今日（23日）在憲報公布再有5名區議員的辭職已分別於7月15日及7月18日生效，當中包括前荃灣區議員、工黨趙恩來。其餘分別為原東區南豐選區區議員張國昌、原沙田火炭選區區議員雷啟榮、原元朗豐年選區區議員陳敬倫、原沙田田心選區區議員曾杰。

至於屯門區議會富新選區民選議員李家偉，自2021年3月16日起連續缺席屯門區議會的所有會議，亦沒有在喪失資格限期完結前取得屯門區議會的有關同意。政府指，根據《區議會條例》（第547章）（《條例》）第24（5）條，李家偉在2021年7月17日喪失擔任議員的資格，其議席亦依據《條例》第26（c）條由當日起懸空。