伍家朗球衣風波　民建聯穆家駿被狙擊下facebook page消失

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，早前在男單分組賽打響頭炮，惟網民焦點卻落在伍家朗穿上全黑球衣上陣。民建聯成員、中學教師穆家駿在其facebook專頁撰文「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」
穆家駿的言論惹起爭議，有1.5萬人在其貼文「派嬲嬲」，民建聯當晚亦在社交網站發文，指香港羽毛球總會的安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會，並敦促總會儘快與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽。
穆家駿一度在羽毛球總會發聲明後再發文稱：「大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績」等。不過其facebook專頁今早突然消失，無法再連上。
民建聯昨晚透過立法會議員張國鈞的facebook專頁發文，指伍家朗在出發奧運前因未能夠與現有贊助商YONEX 續約，以致未有球衣在奧運會出賽，並需自行安排球衣參賽，認為香港羽毛球運動員正全力應付比賽，香港羽毛球總會理應為隊員做好各方面的支援和安排，讓球員可專心備戰和作賽。民建聯指，在球衣問題上，香港羽毛球總會的安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會。
民建聯續稱，得悉特區政府非常關注事件，並正全力協助總會解決有關問題，敦促總會儘快跟中國香港體育協會暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽，「我們將一如既往，全力支持香港運動員爭取佳績，為香港爭光。」
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