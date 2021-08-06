美推「避風港」政策　允在美港人延長逗留　港府發聲明強烈反對

美國政府昨（5日）公布向在美國的香港居民提供「臨時避風港」（temporary safe haven），據白宮一份備忘錄所指，美國總統拜登（Joe Biden）將允許他們延長在美國逗留時間，給予為期18個月的「延期離境」。

特區政府發聲明，稱強烈反對備忘錄中針對香港特區的最新舉措，稱任何違反法律的人都應該為自己的行為負責，凡被追緝以作檢控的人潛離香港均屬逃犯，特區政府會依法追究其刑事責任，確保犯法者面對法律制裁。



特首林鄭月娥（李澤彤攝）

批美國政府詆毀《國安法》

政府發言人稱，強烈反對備忘錄的「毫無事實根據及純為政治目的的評論」，又稱國家安全屬於中央事權，每個國家都有權利和義務維護其國家安全，無論該國家是實行單一體制還是聯邦體制，國家安全立法都是由中央政府而非地方政府所進行。制定具有域外效力的國家安全法律亦完全符合國際慣例，「美國有大量國家安全法例，但仍詆毀《國安法》，完全出於其政治目的，明顯是採取雙重標準的虛偽行為。」

政府發言人強調，香港執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關，又稱任何違反法律的人都應該為自己的行為負責。凡被追緝以作檢控的人潛離香港均屬逃犯，特區政府會依法追究其刑事責任，確保犯法者面對法律制裁。

發言人又稱，《國安法》保障香港居民的權利和自由，清楚訂明香港特區須依法保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由，指《國安法》在去年6月30日實施以來，美國政府利用不同事件及借口詆毀《國安法》，對盡責、忠誠和依法落實《香港國安法》的中華人民共和國和特區機關肆意作出攻擊。有關指控缺乏事實基礎，純粹是扭曲事實。