教協解散．分析｜教協解散疑團未解　倉卒「拉閘」非負責任做法

有48年歷史的教協突然宣布解散，留下多個疑團未解，教協會長馮偉華在記者會上稱，近年社會及政治環境改變，加上一些急劇變化，令教協承受巨大壓力，但究竟受到哪些壓力、壓力來自何方，教協始終未有言明。

教協被官媒批評、教育局割席後，過去一個星期已經作出實際行動回應，包括成立「中國歷史文化工作組」、承諾今後聚焦教育等，本來可說是「重回正軌」，但教協理事會在這種情況下解散，令人相當失望和意外，對社會、教師、會員以至教協創辦人來說，並非負責任的做法。



官媒攻勢猛 教協已採正確措施應對

《新華社》及《人民日報》7月底齊齊發文，炮轟教協是「毒瘤」後，教育局隨即宣布停止與教協合作關係，過去一星期，教協已有多項具體回應，包括退出職工盟、國際教育組織（Education International），成立「中國歷史文化工作組」，推動正面認識國情，又把有爭議的教材全部下架。

教協上星期的聲明表示，今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業。種種跡象顯示，教協正向着正確方向邁進，但今日突然宣布結束這個行業最具代表性工會，不免令外界覺得意外，甚至是倉卒。

誠然，教協過去一星期仍被部分狙擊媒體，例如《人民日報》海外版今日（10日）就發表評論員文章，題為〈不能讓「教協」繼續荼毒香港教育〉；全國政協副主席梁振英、全國僑聯主席盧文端，亦持續發文狙擊教協，其中盧文端預料執法部門將對教協涉嫌違法的問題調查。

未提結束真正原因

教協會長馮偉華今日在記者會表示，教協一直尋找「可能的方法」延續會務，但「幾經努力，沒有找到可以化解危機的方案」，理事會經過考慮及深入研判後，一致通過解散教協。教協將會變賣物業，即時停止處理新入會及續會申請，停止就公共事務作評論和參與，購物服務、醫務中心將盡快停止服務。

然而，綜觀整場記者會，馮偉華始終沒有透露解散教協的原因，回應外界壓力情況時欲言又止，未有清楚交代教協面對的是法律風險，還是其他風險。事實上，教協有否考慮理事會集體辭職，由新的內閣帶領教協重新出發，而非選擇採用「最極端」的手段，以這種方式結束這個有48年歷史的工會？

連教聯會會長黃均瑜亦表示不解，直言看完記者會全程，亦未能找出促使教協決定解散的關鍵理由：「你說釋出善意後對方沒有回應，形勢沒有改善，但一個星期時間，社會怎麼可能消化到整件事？」黃均瑜質疑，教協解散的決定有少許「兒戲」、「奇奇怪怪」。

解散需三份之二會員支持

教協領導層面對外界壓力時，亦顯得未夠「硬淨」。早在修例風波時，作為「和理非」典型的教協，早被激進力量牽著走，不敢批評暴力行為；現在面對另一方壓力、批評就選擇「自行拉閘」，難免會令人覺得「無腰骨」，無人有勇氣、膽識把組織撐過去。

根據章程，教協需要召開會員大會，並要有全體合格會員三份之二或以上的不記名投票認可下，才可以落實解散。今次教協解散決定難以令人信服，對教師、會員之權益造成傷害，若要剎停決定，需要會員集合力量大力反對。